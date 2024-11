Policajný prezident Solák má skončiť: Nahradiť by ho malo toto známe meno, informuje Bajo Holečková

Policajný prezident Ľubomír Solák by mal skončiť na svojom poste. Túto informáciu priniesla nezaradená poslankyňa Martina Bajo Holečková (predtým KDH). Informovala o tom na sociálnych sieťach. Dôvod známy nie je.

V posledných dňoch čelí celý policajný zbor tlaku najmä kvôli medializovaným prípadom policajnej brutality. Medzi tie s tragickým koncom patrí najmä prípad z Košíc. Pána Ľubomíra zadržali členovia súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) 5. novembra počas toho, ako mal kradnúť fľašu alkoholu. Odviedli ho do sanitárnej miestnosti, kde čakal na príchod dvoch príslušníkov polície. Jeden z policajtov, Marek A., 48-ročnému mužovi bez domova spôsobil viacpočetné zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela a následný opuch mozgu ťažkého stupňa. Na následky zranení zomrel.

Ako ďalej informovala Bajo Holečková, Soláka by mal nahradiť Branislav Zurian, ktorý je momentálne šéfom policajnej inšpekcie. Solák by podľa medializovaných informácií mal požiadať o odchod do civilu.

