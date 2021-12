Polená pod nohy si koalícia hádže sama. Cestou z pandémie je povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov, myslí si Heger

Cestou z pandémie je povinné očkovanie pre ľudí 60+. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Podľa neho o pandémii má rozhodovať ten, kto má za to zodpovednosť a má sa radiť s odborníkmi. Povedal, že to nie je vec politického názoru, ale faktov a skúseností. A koalícia by v tomto mala byť jednotná.

„Áno, polená si vieme hádzať, a aj si ich hádžeme sami v koalícií. Veľké polená nám hádže pod nohy opozícia, ktorá je ochotná pre vlastný úspech obetovať i životy svojich voličov. A polená hádže každý, kto seje hnev a rozbroje, kto neprináša riešenie, ale iba ukazuje prstom,“ napísal predseda vlády s tým, že žiadne poleno nezastaví jeho odhodlanie. „Ja sa nevzdám. Nenechám sa zastrašiť, ani odradiť,“ dodal.

