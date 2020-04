Pohoda sa tento rok ruší, presúva sa na rok 2021

Informovali o tom dnes ráno (15.4.) vo vysielaní Rádia_FM organizátor festivalu Michal Kaščák a PR manažér Anton Repka. Presúva sa na rok 2021.

„Posledné dva týždne sme sa pripravovali na tento deň. Teraz riešime to, aby sme čo najlepšie presunuli festival na ďalší rok,“ vyjadril sa v relácii Ráno na eFeMku Anton Repka.

Presun festivalu bol nevyhnutný

Presun Pohody na rok 2021 považujeme po konzultáciách so špičkovými epidemiologičkami za nevyhnutný. Veríme, že opatrenia sa budú čoskoro zmierňovať, určite sa ale nebudú týkať udalostí s vysokou návštevnosťou akou je náš festival. Sme v kontakte s kolegami zo zahraničia, podobný vývoj sa dá očakávať aj v iných krajinách.

Pred zverejnením presunu sme komunikovali s ďalšími promotérmi, agentmi skupín, dodávateľmi, partnermi a našimi externými kolegami, spoločným menovateľom týchto debát je pochopenie, ústretovosť a spolupatričnosť.

Aj vďaka tomu môžeme už teraz oznámiť, že mnohé mená z tohto ročníka budú s istotou hrať aj v roku 2021. Prvými opätovne potvrdenými umelcami sú: The Libertines, Metronomy, Wolf Alice, Archive, black midi, Shame, Kokoroko, Marina Satti & Fonés, Black Country, New Road, Bazzookas, Wooze, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, PENGSHUi, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Space Lady, Malox, Crack Cloud, Murman Tsuladze, Shht, PoiL a Trupa Trupa…

Ďalšie mená budú nasledovať čoskoro, pridajú sa k nim aj doposiaľ nezverejnení umelci, tých začneme zverejňovať už 20. apríla. Pre rok 2021 nemôžeme garantovať rovnaký program, ale urobíme všetko pre to, aby bol ešte silnejší.

Prenos vstupenky / vrátenie peňazí / vrátenie lístka s darovaním časti zaplatenej sumy

Na stránke pohodafestival.sk sme zriadili sekciu Pohoda 20 → Pohoda 21, kde nájdete odpovede na otázky, ktoré presun festivalu spôsobí spolu s informáciami o lístkoch. Ponúkame tri možnosti, ako s nimi môžete naložiť.

Prenesenie vstupeniek na budúci rok je tou najlepšou možnosťou, ako festival v týchto časoch podporiť a zároveň mať s predstihom lístok na ďalší rok. Možnosť prenosu sa týka všetkých typov vstupeniek vrátane parkoviska, či ubytovania. Na prenos netreba realizovať žiadne kroky. Lístky, ktoré ich držitelia nevrátia do 15. 10. 2020, budú automaticky považované za platné.

Rozumieme, že pre niekoho je v súčasnej situácii nevyhnutné vrátenie plnej sumy za zakúpené lístky. Urobíme to s pochopením. Na webe pohodafestival.sk. Sú tam uvedené postupy pre lístok zakúpený online, na festivale či v inom autorizovanom predpredaji. Požiadať o vrátenie akéhokoľvek typu lístka môžete do 15. 10. 2020 (platí pre lístky zakúpené cez náš shope resp. cez našich oficiálnych predpredajov).

Ďalšou alternatívou, ako festivalu pomôcť (v prípade, že si vstupenku nemôžete ponechať), je možnosť darovať časť sumy z ceny lístka na pokrytie už vynaložených nákladov spojených s prípravami ročníka 2020.

Na našom webe naďalej pokračuje predpredaj vstupeniek na budúci rok. Kúpa permanentky je ďalší spôsob, akým môžete podporiť prípravy presunutého ročníka. Upozorňujeme, že keďže ide o presun ročníka, lístky v najlacnejších kategóriách už predávať nebudeme.

Pohoda In the Air a iné projekty na najbližšie obdobie

Už 3. mája budeme realizovať špeciálnu edíciu Koncertu pre Martinu a Jána v Gregorovciach. Plánujeme tiež sieť online klubových debát a koncertov po celom Slovensku, ktorými by sme chceli poukázať na pestrosť zamestnaní v zákulisí kultúry, ukázať dobré priestory, dobré kapely a skvelých ľudí, ktorí sú za nimi.

Počas „pohodovského“ víkendu sme sa rozhodli pripraviť akciu Pohoda In the Air. Nevieme si predstaviť, že by sme počas druhého júlového víkendu boli úplne mimo akéhokoľvek kontaktu s našimi návštevníkmi, s umením či diskusiami. Charakter podujatia sa pomaly črtá, plánujeme zapojiť aj naše letisko, pripravujeme rôzne aktivity, prenosy, koncerty ale i archívne materiály. Jeho podobu – v podstate tak ako každý rok – konzultujeme aj s miestnou hygienou a autoritami, zachovanie opatrení, ktoré budú v tom čase platiť, považujeme za samozrejmosť. Viac informácií prinesieme čoskoro.

TS festivalu Pohoda