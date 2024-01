Pohoda bodovala na festivalových „Oscaroch“, na konte má víťazstvo. Je Najlepším stredne veľkým festivalom v Európe

Festival Pohoda je Najlepším stredne veľkým festivalom v Európe. Ocenenie festival získal na najprestížnejších festivalových cenách European Festival Awards 2023. Informovali o tom organizátori festivalu s tým, že Pohoda tak potvrdila svoje miesto medzi top festivalmi v Európe. Celý tím Pohody si cenu prevzal 17. januára počas galavečera v holandskom Groningene.

Ako organizátori ďalej priblížili, cenu za najlepší stredne veľký festival získala Pohoda nielen vďaka hudobným profesionálom, ktorí vyberajú víťaza, ale aj vďaka návštevníkom a ich hlasom z prvého kola. Pre organizátorov ocenenie znamená dôkaz toho, že aj na Slovensku sa vedia robiť festivaly na svetovej úrovni.

Historický moment

„Sme šťastní, Pohoda zažíva historický moment. Byť vyhlásený odborníkmi a odborníčkami zo svetovej hudobnej scény za najlepší európsky festival je fantastické. Som presvedčený, že ide o dobrú správu pre celú hudobnú scénu na Slovensku,“ vyhlásil šéf Pohody Michal Kaščák a dodal, že ak by existovala cena pre najlepšie festivalové publikum, Pohoda by bola jednoznačným víťazom. Festival Pohoda bol súčasne nominovaný aj na The Event Safety Award a The Take a Stand Award.