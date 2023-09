Podvodníci našli ďalší sofistikovaný spôsob, ako okradnúť ľudí o peniaze: Posielajú mail, že im chce štát vrátiť 319 eur

Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať ľudí. Neznámy odosielateľ v jej mene rozposiela daňovníkom email, v ktorom ich informuje, že majú nárok na jednorazovú refundáciu vo výške 319,12 eura. Email je zasielaný z adresy [email protected].

Finančná správa podľa hovorkyne Martiny Rybanskej takéto emaily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali a ani neposkytovali žiadne svoje údaje neznámym adresátom.

Rybanská zároveň uviedla rady, čo robiť v prípade doručenia podozrivého emailu v mene finančnej správy. Podľa jej slov je potrebné si všímať logo a adresu odosielajúceho.

Pozorne by si ľudia mali prečítať obsah emailu a v prípade pochybností kontaktovať finančnú správu na oficiálnych stránkach, kontaktoch, prípadne zavolať na call centrum. Podvodný email by sme nemali distribuovať ďalej a určite nie naň odpovedať, taktiež by sme nemali uhrádzať uvedené poplatky alebo dane.