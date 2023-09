Už o pár dní nebudete môcť parkovať na chodníku. Krajské Mestá nám prezradili, či vám hrozia pokuty a aké majú riešenia

Ako sme vás informovali, od 1. októbra si mnohí ľudia na Slovensku budú musieť zvykať na nové pravidlá týkajúce sa parkovania. Do platnosti totiž vstupuje zákaz parkovania na chodníkoch. Ak ste sa s týmto javom stretli aj vo vašom meste, možno vás zaujíma, čo sa zmení a či sa treba pripraviť napríklad na pokutovanie. Oslovili sme hovorcov ôsmich krajských miest a opísali nám, ako k tejto novinke pristúpili, a čo ľudí vlastne čaká.

V článku sa dozviete aj: ako pristúpili krajské mestá k zákazu parkovania na chodníkoch;

aké zmeny s tým v jednotlivých mestách súvisia;

či vám hrozia pokuty.

Pravdepodobne ste sa už stretli so situáciou, kedy ste chceli prejsť po chodníku, napríklad ráno po ceste do školy či práce, no prekážali vám autá parkujúce na ňom. Po novom by s tým už mal byť koniec. Zákaz parkovania na chodníkoch však prinesie aj výnimky. Bude možné len v prípade, ak to bude dopravnou značkou alebo dopravným zariadením určené inak, alebo ak pôjde o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m, pre TASR ozrejmila polícia.

V priebehu minulého týždňa informovala aj o tom, že mestská polícia v Šali neplánuje hneď po zavedení chodníkovej novely sankciovať vodičov. Zisťovali sme, ako to bude vyzerať v krajských mestách.

Bratislava

Regulácia parkovania na chodníkoch nie je pre naše hlavné mesto žiadnou novou témou, priblížil nám to hovorca Bratislavy Peter Bubla. Vysvetlil, že v zavedených a pripravovaných zónach regulovaného parkovania PAAS je tento problém už vyriešený a legalizované parkovanie je navrhované iba tam, kde to šírkové pomery umožňujú. Mesto navyše neustále pracuje na rozširovaní zón regulovaného parkovania.

„V nadväznosti na zmenu zákona regulujúcu parkovanie na chodníkoch boli passportované všetky ulice v správe hlavného mesta a následne vyhodnotené, kde bude možné legalizovať parkovanie vrátane chodníkov priľahlých ku komunikácii v našej správe. Za týmto účelom sme spracovali základné kritériá, napríklad: šírkové pomery, blízkosť inštitúcií, množstvo rezidentov danej zóny, riziká premávky z dôvodu vychádzania a schádzania z chodníka a ďalšie. A na základe týchto kritérií sme vytypovali chodníky, kde by aspoň do času systémovej regulácie cez PAAS mohli byť vyznačené riadne parkovacie miesta, ktoré by umožňovali legálne parkovanie bez obmedzenia prechodu chodcov aj po účinnosti novely.“ Dodal, že to taktiež konzultujú s mestskými časťami.

Spomenul, že ľudí zaujíma predovšetkým to, ako chodníková novela zmení počet parkovacích miest. „Toto ale nie je možné vyčísliť, nakoľko priestor na chodníkoch, ktorý vozidlá využívali na parkovanie, často nespĺňal podmienky na bezpečný a pohodlný pohyb chodcov. Zvyčajne neboli dodržané potrebné šírky chodníka pre chodcov, či dostatočný rozhľad pred priechodmi či križovatkami a podobne.“ Nemusíte sa však obávať, novovytvorené parkovacie miesta podľa Bublu nebudú predstavovať pre chodcov prekážku brániacu v pohybe.

Nitra

Podľa hovorcu Tomáša Holúbka prípravy na zmeny zákona v Nitre stále prebiehajú. „Spravili sme si analýzu miestnych ciest, na ktorých sa parkuje na chodníku. Z tejto analýzy nám vyšli úseky, ktoré sme navrhli na označenie, aby ostalo parkovanie na chodníku zachované v zmysle novej legislatívy. Označenie týchto parkovacích miest bude navrhnuté v zmysle platných noriem a technických predpisov.“

Spomína, že robili všetko pre to, aby parkovacie miesta, ktoré im vyšli z analýzy, ostali zachované aj po zmene legislatívy. „Preferujeme hlavne v centrálnej časti mesta vytváranie maximálne bezpečných podmienok pre chodcov, a preto v tomto smere aj vítame zmenu legislatívy.“

Dodal, že parkovanie na chodníkoch pri školách a škôlkach nevidia ako problém, pretože rodičia sem deti iba privezú alebo odvezú, a hneď idú preč. „Pri téme parkovanie pri školách a škôlkach by som rád upozornil, že práve v okolí škôl a škôlok nie je vhodné povoľovať parkovanie na chodníkoch značkami, pretože kde inde, ak nie pri školách by mali byť chodníky najbezpečnejšie, aby sa naši najmenší obyvatelia mohli dostať bezpečne po nich domov.“ Takisto nemajú problém s parkovaním na chodníkoch pri poliklinikách, keďže majú svoje parkoviská.

Čo sa týka pokút, mestská polícia, podobne ako pri iných novinkách, nebude hneď od začiatku platnosti novely pristupovať k pokutám, vysvetlil Holúbek. „V pomyselnom prechodnom období bude na vodičov vplývať edukatívne a bude ich informovať o novej povinnosti neparkovať na chodníkoch, ak nie sú riadne vyznačené. Aj neskôr bude pri sankcionovaní rozlišovať, aká bola miera porušenia predpisov, aj to, v akej lokalite k porušeniu predpisov prišlo.“