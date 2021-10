Podpredseda parlamentu vykázal niekoľkých poslancov ĽSNS z parlamentu. Odmietli si nasadiť rúška

Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Milan Laurenčík (SaS) vykázal poslancov Mariana Kotlebu, Mareka Kotlebu, Andreja Medveckého a Petra Krupu (všetci ĽSNS) z rokovacej sály z parlamentu. Dôvodom bolo to, že opoziční poslanci si aj po opakovaných výzvach podpredsedu parlamentu odmietli nasadiť rúška.

Nebolo to však prvýkrát. Podobný prípad sa udial aj minulý rok, kedy poslancov vykázal Boris Kollár. “Kto má odvahu, dajte dole rúška!” ozývalo sa vtedy rokovacou sálou. Kollár následne prerušil schôdzu a zvolal rokovanie poslaneckého grémia.

“Nie ste na dedinskej zábave, správajte sa ako poslanci,” napomenul Kollár poslancov, ktorí sa začali v pléne prekrikovať po tom, ako ich upozornil, že si majú nasadiť rúška. Dodal, že keď to zvládnu deti v škole, mali by aj oni. Zdôraznil, že majú ísť celému národu príkladom.

Medzi poslancami, ktorých vtedy upozornil, boli Andrej Medvecký, Milan Mazurek, Miroslav Urban, Peter Krupa, Štefan Kuffa a Tomáš Taraba.

Vulgarizmy a útoky

Poslankyne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyzvali kolegov v parlamentných laviciach, aby prestali s vulgarizmami a osobnými útokmi. Žiadajú tiež predsedajúcich schôdzí, aby zabezpečili dodržiavanie rokovacieho poriadku vrátane protiepidemických pravidiel. Výzvu predniesla poslankyňa Monika Kozelová (OĽaNO).

Zákonodarkyne zároveň vítajú pripravovaný zákon o vzniku parlamentnej stráže, na ktorom sa podľa Kozelovej začalo pracovať. Ako ďalej poznamenala, ak poslanec čokoľvek nedodrží v súlade s rokovacím poriadkom, parlamentná stráž môže takéhoto poslanca vyviesť pred dvere budovy parlamentu a dostane zákaz vstupu do budovy. „To, čo sa deje v parlamente, sa už premieta do domov, na ulice, na internet. To je jedna katastrofa, chováme sa k sebe ako úplní idioti. S prepáčením,“ vyhlásila Kozelová.

Podľa Zity Pleštinskej (OĽaNO), ktorá v minulosti bola aj europoslankyňou, sa v slovenskom parlamente poslanci k sebe správajú nehorázne a neprimerane, kým v Európskom parlamente to bolo s úctou. Ďalšia poslankyňa Anna Remiášová (OĽaNO) povedala, že ľudia by mali byť hrdí na svojich reprezentantov v zákonodarnom zbore. Podľa nej však to, čo sa deje v parlamente, sa nedeje ani v krčme najnižšej kategórie.