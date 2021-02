Podľa Mikasa sa tak skoro opatrenia uvoľňovať nebudú. Kontroly polície sú dostatočné, rovnako aj opatrenia

Pred zasadnutím Pandemickej komisie sa k súčasnej situácii vyjadril hlavný hygienik aj niektorí ministri. Myslia si, že opatrenia sú nastavené dobre, sú dostatočne prísne, rovnako aj kontroly. Problémom je podľa nich to, že ľudia ich prestali dodržiavať.

Hlavný hygienik Ján Mikas si myslí, že súčasné protipandemické opatrenia sú dostatočne striktné. Skôr ako ich ďalšie sprísňovanie je podľa neho potrebné rešpektovať opatrenia, rovnako tak ich dodržiavanie dôslednejšie kontrolovať.

Ľudia sú z opatrení frustrovaní

“Rozumiem tomu, že ľudia sú už unavení a frustrovaní, aj tie očakávania smerom k uvoľňovaniu opatrení boli v súvislosti s testovaním väčšie, situácia je však naďalej vážna,” upozornil Mikas, poukazujúc najmä na neklesajúci počet hospitalizovaných v nemocniciach a tých, ktorí sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Predpokladá, že práve vymáhanie dodržiavania opatrení, prípadne aj prísnejšia penalizácia priestupkov, bude témou na rokovaní. Očakáva, že sa bude hovoriť aj o prezentovanej forme sprísnenia zákazu vychádzania “SMS priepustkami”. “Nepoznám detaily, budeme sa o tom baviť, no stále si myslím, že ak by sa dodržiavali súčasné opatrenia, nebolo by potrebné sprísňovanie,” dodal hlavný hygienik.

Polícia kontroluje dostatočne

Kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany polície sú dostatočné. Pred dnešným rokovaním pandemickej komisie to povedal minister vnútra Roman Mikulec. Doplnil, že vláda už veľmi nemá ako sprísňovať opatrenia, a preto opätovne vyzval ľudí k zodpovednosti.

Kontrolu zákazu vychádzania formou posielania SMS označil minister hospodárstva Richard Sulík za “hlúposť”. Ako povedal pred utorkovým zasadnutím Pandemickej komisie, v slovenských podmienkach považuje tento nápad za nerealizovateľný. K ďalším témam sa minister vyjadrí až po skončení rokovaní, dnes ešte podľa neho prebehne aj koaličná rada a podvečer je naplánované rokovanie vlády.

Minister školstva Branislav Gröhling avizoval, že na Pandemickej komisii sa dnes bude rozhodovať aj o školách. Konečný verdikt sa dozvieme zajtra ráno. Podľa neho by sa mohli deti vrátiť do škôl od budúceho týždňa, aj keď epidemiológovia si to nemyslia. Do škôl by sa podľa ministra mohli vrátiť aj staršie deti, nielen žiaci 1. a 2. ročníka. Druhý stupeň a stredné školy by sa mohli pretestovať. O návrate detí do škôl bude dnes večer rokovať aj vláda.

„Prvoradým argumentom je vzdelávanie detí. Je nemožné, aby sa prváci a druháci v rámci svojho vývoja vzdelávali online formou, to sa nedá. Pre nich aj niekoľko týždňov takéhoto vzdelávania spôsobuje problémy,“ povedal Gröhling.