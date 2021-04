Podľa Matoviča asi prídeme o Sputnik. Všetci čakajú na stanovisko ŠÚKL, ten ho už však meniť nebude

Minister financií Igor Matovič vidí za neschválením ruskej vakcíny Sputnik V „špinavú hru“. Premiér Heger aj minister zdravotníctva Lengvarský hovoria, že ŠÚKL ešte nevydal finálne stanovisko, na ktoré čakajú. Úrad ho už však kvôli trom testom zrejme nezmení.

„Sputnikom dnes už vo veľkom očkujú vo viac ako 50 krajinách sveta. Len na Slovensku si s ním naďalej niekto hrá svoju špinavú hru. Čo tam po ľuďoch, veď ide o geopolitiku! Vraj,“ napísal na sociálnej sieti bývalý premiér, počas ktorého vládnutia doviezlo Slovensko z Ruska zatiaľ 200-tisíc kusov vakcíny Sputnik V proti ochoreniu COVID-19.

Podľa ministra Matoviča robí niekto bližšie nekonkretizovaný, krok za krokom už šiesty týždeň všetko preto, aby úplne znemožnil použitie Sputnika V na Slovensku. „Nestačila im exemplárna poprava Mareka Krajčiho ,za drzosť´ kúpiť ruskú vakcínu a ísť to oznámiť na košické letisko. Zobrali si aj ,moju hlavu´ a stále nekončia.

Cynicky a chladnokrvne, bez ohľadu na zdravie a životy ľudí na Slovensku,“ uviedol Matovič, ktorý nateraz nechce prezradiť „aké svinstvá je niekto schopný pre dosiahnutie tohto špinavého cieľa páchať.“ „Zatiaľ budem mlčať, ako týždne doteraz a sústredím sa na podstatu – zabrániť tomu, aby sme o Sputnik definitívne prišli, čo je v tejto chvíli, bohužiaľ, najpravdepodobnejší scenár,“ dodal minister.

Stanovisko Štátneho úradu pre kontrolu liečiv k Sputniku

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nemôže bez dostatočných dôkazov prijať odborné stanovisko k pomeru prínosov a rizík vakcíny Sputnik V. Dôvodom sú chýbajúce údaje od výrobcu, nekonzistentnosť liekových foriem a nemožnosť vzájomne porovnávať šarže používané v rôznych štúdiách a krajinách. Stanovisko 30. marca zaslal ministerstvu zdravotníctva.

Spresnila, že v čase zaslania hodnotiacej správy boli k dispozícii výsledky z 11 zo 14 parametrov laboratórnej kontroly, zvyšné parametre by však nemali vplyv na stanovisko štátneho ústavu. “Laboratórne testy zodpovedajú niektoré otázky o farmaceutickej kvalite vakcíny, len na základe laboratórnych testov však nie je možné prijať záver o účinnosti a bezpečnosti u ľudí,” uviedla Jurkemíková.

ŠÚKL naďalej pracuje na zabezpečení laboratórnych testov dovezených šarží. Bez dostatočných dôkazov však nemôže štáty ústav podľa hovorkyne prijať odborné stanovisko k pomeru prínosov a rizík vakcíny Sputnik V. “O očkovaní danou vakcínou i naďalej rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva SR,” pripomenula Jurkemíková.

Lengvarský o Sputniku rozhodne zrejme budúci týždeň

O očkovaní vakcínou Sputnik V by nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) mohol rozhodnúť začiatkom budúceho týždňa. Povedal to v stredu po rokovaní vlády. Chce však počkať na konečné stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). “Keď budem mať vyhovujúce stanovisko ŠÚKL, prijmem rozhodnutie,” uviedol. Ako spresnil, stanovisko, ktoré má, ešte nie je kompletné. Hovoriť preto chce so šéfkou ústavu Zuzanou Baťovou a s osobami, ktoré výskum ruskej vakcíny realizovali.