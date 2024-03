Podarilo sa mu vyhrať historicky rekordnú sumu. Slovák stavil takmer 2 000 eur, teraz sa teší z veľkej výhry

Zrodila sa historicky rekordná výhra zo stávok v pobočke. Prvenstvo si zapísal Slovák, ktorý získal sumu, o akej sa mu ani nesnívalo, upozornil na to Startitup na základe informácií od vedúceho oddelenia komunikácie spoločnosti Tipsport, Filipa Timára.

Na výhercu sa šťastie usmialo v pobočke v Zohore v okrese Malacky, kde podal tri zhodné tikety, sumárne získal až 182 187, 63 eura. Ide o historicky najvyššiu pobočkovú výhru v rámci stávkovej kancelárie Tipsport SK.

Výhru, ktorá prevýšila 100-tisíc eur, eviduje stávková spoločnosť po takmer dvoch rokoch. Výherca stavil najviac, ako mohol. „Vklad na každý z troch výherných tiketov predstavoval 999 eur, čo je maximálna suma vkladu v pobočke. Uhádnutý kurz na každom tikete mal hodnotu 60,79:1,“ uviedla stávková kancelária.

Nechýbalo veľa a vyhral by ešte viac

Všetky štyri stávkové príležitosti tipujúceho sa týkali futbalových zápasov. Išlo o dva osemfinálové duely play-off Európskej konferenčnej ligy, konkrétne Atalanta – Sporting Lisabon 1 v kurze 1,82:1 (výsledok 2:1) a Plzeň vs. Servette X v kurze 3,3:1 (výsledok 0:0), ďalej duel najvyššej talianskej súťaže Serie A Empoli – Bologna 2 v kurze 2,14:1 (výsledok 0:1) a súboj cyperských tímov v rámci skupiny o udržanie tamojšej súťaže Zakakiou vs. Othellos Athienou so stávkou na výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu v prospech hostí v kurze 4,73:1 (výsledok 0:4, polčas 0:3).

Štastlivec dokonca mohol vyhrať ešte viac. „Na ďalších dvoch tiketoch s eventuálnou celkovou výhrou takmer 128-tisíc eur boli identické udalosti, len v poslednom zápase bola stávka na počet gólov minimálne päť a v spomenutom cyperskom zápase padli góly štyri,“ ozrejmil Timár.