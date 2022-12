Pod vianočnými stromčekmi dominujú hmotné dary. Prieskum tiež ukázal, koľko Slovákov radšej daruje peniaze

Peniaze sú druhým najčastejším darom, ktorý si zvykneme nájsť pod stromčekom. Dominujú hmotné dary, ktoré využíva vyše 80 % ľudí. Vyplýva to z prieskumu pre online investičnú platformu Portu. Peniaze daruje na Vianoce vyše 30 % respondentov. „Je to vhodný darček v prípade, ak si nie sme istí tým, čo by mohlo nášho blízkeho potešiť,“ hovorí analytik Portu Marek Malina.

Pri darovaní peňazí by však nemali skončiť „zabudnuté“, inak stratia podľa analytika na hodnote. V časoch vysokej inflácie to platí dvojnásobne. „Za stovku si dokážeme kúpiť tovar či služby, na ktoré by pred rokom stačilo necelých 85 eur,“ hovorí Malina. Preto je vhodné podľa neho nečakať a peniaze použiť čím skôr.

Financie radia investovať

Ak pre darované peniaze niekto nemá okamžité využitie, analytik radí investovať ich. Na bežnom účte by tiež strácali na hodnote. To však za predpokladu, že obdarovaný má vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, odporúča sa na úrovni troj až šesťmesačných výdavkov, a nebude ich onedlho potrebovať. V takom prípade môže výnos v dlhodobom horizonte prekonať aj infláciu.

Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom online platformy Instant Research agentúry Ipsos. Na Slovensku sa ho v decembri zúčastnilo 523 respondentov.