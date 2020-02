Pod Spišským hradom má vzniknúť nová vodná nádrž: Bude slúžiť aj na rekreačné účely

Pod Spišským hradom by mohla byť v budúcnosti vybudovaná viacúčelová vodná nádrž. Ide o zámer mesta Spišské Podhradie v Levočskom okrese, podľa ktorého sú predpokladané náklady vo výške 26,9 milióna eur s DPH.

Samospráva by na tento projekt chcela využiť fondy z Európskej únie. Vodná nádrž by mala poslúžiť na zachytávanie prívalovej vlny v čase silných dažďov, tiež ako požiarna nádrž a rovnako aj na rekreačné účely.

Ako vyplýva zo zámeru zverejnenom na internetovom portáli Ministerstva životného prostredia SR, pri stálej hladine vody bude mať hrádza objem približne 90-tisíc metrov kubických a plochu 6,5 hektára.

Výstavba môže začať už v roku 2024

Pri maximálnej hladine vody to bude objem zhruba 220-tisíc metrov kubických na 11 hektároch. Predpokladaný termín začatia výstavby je marec 2024, pričom práce by mali byť ukončené o dva roky, teda v roku 2026.

Podľa primátora mesta Michala Kapustu samospráva uvažuje nad vodnou nádržou takmer dvadsať rokov. „V minulosti tu boli vodné plochy, rybníky, ktoré vyrovnávali klimatické pomery v krajine, potom to zaniklo. Teraz by sme chceli vrátiť nejakú vodnú plochu naspäť do Podhradia,“ vysvetlil pre agentúru SITA.

Súčasťou projektu výstavby vodnej nádrže sú aj plochy určené na rekreáciu, kde sa počíta zhruba s plochou 2,5 hektára.

Hrádza bude mať dĺžku 1,3 kilometra

Viacúčelová vodná nádrž by sa mala nachádzať juhozápadne od mesta pozdĺž Klčovského potoka. Ako sa ďalej uvádza v zámere, hrádza by mala mať dĺžku 1,3 kilometra, navrhnutá je ako zemná s tesniacim železobetónovým jadrom, stenou. Medzi základné použité materiály bude patriť kameň, štrk, piesok a betón.

Mesto sa do realizácie projektu pustí po získaní eurofondov. Primátor Kapusta v súvislosti s nákladmi vo výške takmer 27 miliónov eur priznal, že ide o vysoký obnos.

„Cena ma prekvapila, pretože som počítal so sumou vo výške maximálne päť miliónov eur. Projektanti však stanovili danú sumu v prípade najhoršieho scenára. Chceme, aby bola vodná nádrž mimo toku, preto potrebujeme vybudovať hrádzu s dĺžkou takmer 1,5 km.

Zatiaľ nám to ale vychádza tak, že tamojšie podložie nie je na to celkom dobré, preto sa tam uvažuje aj o jeho výmene, a teda že sa to tam vybagruje do hĺbky dvoch či troch metrov a budú sa tam dávať iné materiály, aj preto tá predpokladaná cena takto vyskočila,“ doplnil primátor s tým, že konečná suma by nakoniec mohla byť aj nižšia.