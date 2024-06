Počet obetí zrážky vlaku s autobusom stúpol na šesť: Obete nehody sa zatiaľ nepodarilo identifikovať

Počet obetí štvrtkovej zrážky vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch stúpol na šesť. TASR o tom informovala Petra Klimešová z oddelenie komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR.

Záchranári na sociálnej sieti uviedli, že podľa informácii od zasahujúcich posádok šesť osôb utrpelo zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalších minimálne päť osôb je zranených.

Obete nehody sa zatiaľ nepodarilo identifikovať

Obete zrážky vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch sa zatiaľ nepodarilo identifikovať. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Pri nehode prišlo podľa ministra o život päť ľudí z autobusu. Počet obetí bol však teraz aktualizovaný na šesť. Zranili sa aj ďalší najmenej štyria ľudia z autobusu a rušňovodič z vlaku, ktorí boli prevezení do nemocníc v Bratislave, Nitre, Komárne a Leviciach. Stav dvoch z nich je vážny, do nemocnice boli prevezení vrtuľníkom. Jedným z nich je vodič autobusu. Ďalších troch zranených so stredne ťažkými zraneniami previezli do nemocníc sanitky.

V čase nehody linkového autobusu Nové Zámky – Kolta sedelo v autobuse osem cestujúcich a vodič. V medzinárodnom vlaku EC z Prahy do Budapešti sa viezlo zhruba 200 ľudí. Nikto z cestujúcich vo vlaku neutrpel pri nehode zranenia. Po zrážke zostal autobus roztrhnutý na dve časti, rušeň začal horieť.

Ako prví dorazili na miesto nehody hasiči z Nových Zámkov, následne sa k nim pridali ďalší. Na mieste zasahovalo 30 hasičov. „V prvom rade sme poskytli prvú pomoc, až po vyskratovaní vysokého napätia sme mohli začať s hasiacimi prácami. Následne došlo k objaveniu piatich uhorených tiel,“ povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Vojtech Valkovič.

Na mieste nehody stále pokračuje zaisťovanie všetkých dôkazov, prítomný je aj znalec z odboru cestnej dopravy a tím vyšetrovateľov. Kynológovia so psami prehľadávajú okolie nehody. „Chceme si byť istí, že na mieste nie sú ďalší ľudia, ktorí mohli byť účastníkmi nehody,“ povedal minister.

Informácie o tom, že príčinou nehody mohla byť nefunkčná signalizácia po búrke, ktorá zasiahla región v stredu (26. 6.), minister nepotvrdil. „V tomto štádiu je predčasné hovoriť, či zlyhal ľudský faktor alebo technika. Urobíme všetko preto, aby sme túto tragickú nehodu vyšetrili,“ povedal Šutaj Eštok.

K zrážke vlaku a autobusu došlo krátko po 17.00 h na chránenom železničnom priecestí na Dvorskej ceste pri Nových Zámkoch.