Počasie sa na víkend opäť pokazilo, so slnkom sa môžeme rozlúčiť: Takéto treba očakávať teploty

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici územia. Občas prehánky alebo dážď, či mrholenie. Zrána ojedinele hmla. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Na slnko tak tento víkend môžeme, až na pár výnimiek, zabudnúť.

Najvyššia denná teplota bude 13 až 18 stupňov Celzia, na Záhorí, Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 11 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 6 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na juhozápade severozápadný vietor rýchlosťou do 6 metrov za sekundu (20 km/h).

Podobná bude aj nedeľa

Máme však aj dobré správy. Zrážok by dnes malo byť oproti včerajšku výrazne menej. „Čaká nás zamračené počasie so slabými prehánkami a úhrny sa dnes budú pohybovať len do 5 mm zrážok. Výdatné zrážky a lejaky dnes nečakajte,“ informovalo iMeteo. Počasie sa výrazne nezmení ani v nedeľu a treba očakávať približne rovnaký vývoj ako dnes.