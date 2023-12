Počasie na Slovensku zmení arktický vzduch: V týchto regiónoch môže napadnúť aj 8 cm nového snehu, potom príde zmena

Nadchádzajúce hodiny prinesú na naše územie opäť sneženie, keďže do našej oblasti začal prúdiť arktický vzduch. Situácia bude však iná, snehové prehánky budú oveľa slabšie, ako v uplynulých dňoch, informuje portál iMeteo. Nad 0 °C sa teploty dostanú len výnimočne.

„Nedeľa bude teda chladná, no zároveň prinesie zlepšenie počasia. Najkrajšie počasie sa očakáva na západnom Slovensku, kde sa najmä popoludní môže predovšetkým na krajnom západe aj vyjasniť a bude slnečno,“ informuje portál vo svojej predpovedi.

„Vyjasniť by sa mohlo aj na juhu Slovenska. V týchto dvoch oblastiach by sme dnes mali byť aj bez zrážok. Iná situácia bude na zvyšku Slovenska. Aj počas dnešného dňa treba na našom území počítať s výskytom snehových zrážok, ktoré sa objavia najmä na severe a východe, no ťažisko zrážok bude na severe v Žilinskom kraji,“ píše portál.

„Orava a Kysuce tak obdržia ďalšie centimetre nového snehu. Dnes by malo pripadnúť na východe a severe od 1 do 4 cm, avšak v Žilinskom kraji to bude až do 8 cm. Najviac snehu by malo pripadnúť v oblasti hôr, kde by nová snehová pokrývka za dnešný deň mohla priniesť aj viac ako 10 cm,“ informuje iMeteo.

„V priebehu večerných hodín sa postupne očakáva ustávanie zrážok na celom území. Začiatok nového týždňa bude bez zrážok a s pokojným počasím, no v strede týždňa, na Mikuláša, sa očakáva ďalšie zhoršenie počasia a nová vlna sneženia, ktorá zasiahne aj západ.“ dodáva portál.