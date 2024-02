Počasie na Slovensku je extrémne: Vysoké teploty spôsobujú nebezpečenstvo, na niektorých miestach naďalej platia výstrahy

Počasie na Slovensku už dlhšiu dobu pripomína skôr jar ako zimu, čomu nasvedčujú nielen vyššie teploty počas dňa, ale aj v noci. Ako informovalo Severe Weather Slovakia na Facebooku, čaká nás jasná nedeľa, na niektorých miestach s menšou oblačnosťou. A kým doobeda sa na severe môžu vyskytovať prehánky, poobede sa aj tu vyjasní.

Článok pokračuje pod videom ↓

Opäť bude neobyčajne teplo

Dnes bude jasno alebo malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najmä na východnom Slovensku sa treba pripraviť aj na hmlu, ktorá by sa však neskôr mala rozplynúť. Ojedinele sa vyskytnú aj slabé zrážky. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Najvyššia denná teplota dosiahne 5 až 10 °C, na západe a na Honte miestami do 13 °C. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo -2 °C.

Fúkať bude slabý, na západe a východe spočiatku miestami severný vietor do 6 metrov za sekundu, čo predstavuje asi 20 kilometrov za hodinu. Meteorológovia predpokladajú zrážky do 1 milimetra, vo vysokých polohách do 1 centimetra snehu.

Hrozí nebezpečenstvo

Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň), informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Očakáva sa slnečné počasie, preto sneh zmäkne a stratí súdržnosť, hlavne popoludní. Rizikové budú južné slnečné svahy. Lavínovým problémom bude mokrý sneh.

V najvyšších polohách pribudlo do 5 cm nového snehu, ktorý ale vzhľadom na jeho malé množstvo lavínovú situáciu neovplyvní. Vyskytnúť sa môžu malé samovoľné lavíny. Zriedkavo sa môžu objaviť aj základové lavíny z kĺzavého snehu.

Aj v Malej a Veľkej Fatre je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo (2.stupeň) nad 1200 metrov nad morom. Popoludní na slnečných svahoch. Vplyvom teplého, slnečného počasia sa snehová pokrývka premočí, čo zníži jej súdržnosť. Lavínovým problémom budú teda mokré lavíny. Zriedkavo sa môžu objaviť aj základové lavíny z kĺzavého snehu. S oteplením sa lavínové nebezpečenstvo mierne zvyšuje.

V okresoch Michalovce a Trebišov bez rieky Roňavy stále platia výstrahy druhého stupňa pred povodňami, informuje TASR. „Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na Latorici a Bodrogu pokles ešte na úrovni druhého stupňa povodňovej aktivity,“ uviedli meteorológovia.