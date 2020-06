Počas utorka pribudlo na Slovensku 9 nových prípadov nákazy na COVID-19

V utorok na nový koronavírus otestovali 1163 ľudí, 9 testov bolo pozitívnych. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak vzrástol na číslo 1 561. Laboratóriá celkovo otestovali už vyše 198-tisíc vzoriek. Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na Covid-19.

V utorok sa z ochorenia vyliečilo 11 ľudí, evidujeme tak 1437 vyliečených. Aktuálne na Slovensku evidujeme 124 aktívnych prípadov na nový koronavírus.

Hospitalizovaných je 18 osôb, ani u jedného človeka nie je potvrdené ochorenie COVID-19. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti ani na pľúcnej ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je momentálne na hodnote tri.

V Británii začínajú testovať ďalšiu potenciálnu vakcínu proti koronavírusu

Vedci z londýnskej Imperial College začnú tento týždeň s imunizáciou ľudí vo Veľkej Británii svojou experimentálnou vakcínou. Britská vláda oznámila, že 300 zdravých ľudí dostane po dve dávky potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvíja Imperial College s vládnou finančnou podporou vo výške 41 miliónov libier (v prepočte zhruba 45,73 milióna eur).

Vakcínu zatiaľ testovali len na zvieratách a v laboratóriu, kde vytvorila omnoho vyššie hladiny protilátok, ako by sa normálne vytvorili u infikovaných ľudí.

Mnohí vedci však varujú, že pandémiu dokáže zastaviť len efektívna vakcína, ktorej vyvinutie zvyčajne trvá niekoľko rokov. „Z dlhodobého hľadiska by mohla byť funkčná vakcína dôležitá na ochranu najzraniteľnejších a tiež pre umožnenie uvoľnenia obmedzení, čím by mohla ľuďom pomôcť vrátiť sa k normálnemu životu,“ skonštatoval Robin Shattock, ktorý vedie výskum vakcíny.

V počiatočných fázach testovania na tisíckach ľudí je v súčasnosti asi tucet potenciálnych vakcín. Neexistuje záruka, že niektorá z nich bude fungovať, no zvyšuje to šancu, že aspoň nejaké by mohli byť pripravené do konca roka.

Oxfordská univerzita spustila rozsiahlu štúdiu s 10-tisíc dobrovoľníkmi a Spojené štáty pripravujú na júl ešte väčšie štúdie, na ktorých by sa malo zúčastniť po 30-tisíc ľudí. Testovať by mali oxfordskú vakcínu aj ďalšiu, ktorú vyvíjajú americký Národný inštitút zdravia a biotechnologická spoločnosť Moderna.

Vedci nikdy dosiaľ nevyvinuli žiadnu vakcínu takto rýchlo

Vedci nikdy dosiaľ nevyvinuli žiadnu vakcínu takto rýchlo a zatiaľ nie je jasné, či nejaká z nich bude fungovať a bude aj bezpečná. Mnohé krajiny však už napriek tomu dali predobjednávky na milióny kusov.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes v spoločnosti výkonného riaditeľa farmaceutickej spoločnosti Sanofi navštívil laboratórium, kde tiež vyvíjajú vakcínu.

Konkurenčná AstraZeneca, ktorá spolupracuje so spomínanou univerzitou v Oxforde, pritom cez víkend oznámila, že sa s európskymi krajinami, vrátane Francúzska, dohodla na dodaní 400 miliónov dávok vakcíny. Spoločnosť dúfa, že ich bude mať hotové do konca roka.

Celosvetovo už podľa štatistík Johns Hopkins University potvrdili vyše osem miliónov prípadov nákazy novým koronavírusom a viac ako 437-tisíc úmrtí. Svetová zdravotnícka organizácia v pondelok upozornila, že počas uplynulých dvoch týždňov denne pribudlo asi 100-tisíc nových potvrdených prípadov a uvoľňovanie opatrení vedie v mnohých krajinách k nárastom počtu nakazených.