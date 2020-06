Pandémia koronavírusu je len „protipožiarnym cvičením“ pred dôsledkami klimatickej krízy, tvrdí OSN

Pandémia koronavírusu ovplyvňuje každé spektrum nášho každodenného života. Globálna pandémia vyvolala krízu zdravotníckych systémov, ovplyvňuje však aj krízu v hospodárstve, spoločnosti, životnom prostredí a odkrýva krízu udržateľnosti. Budúcnosť je však ešte oveľa dramatickejšia.

Globálna pandémia koronavírusu SARS-COV-2 je len „protipožiarnym cvičenín“ oproti dôsledkom klimatickej zmeny, tvrdí podľa britského The Guardian Organizácia Spojených národov (OSN). Za OSN sa takto vyjadrila Lise Kingo, riaditeľka úradu United Nations Global Compact dohliadajúceho nad implementovaním udržateľnej a sociálnej politiky vo svete.

Svet, v ktorom nie je nikto pozadu

„Celkovým problémom je to, že náš spôsob života a výroby nie je udržateľný,“ cituje britský The Guardian Kingo. Vysoko postavená predstaviteľka OSN tvrdí, že aktuálne problémy, ktoré vo svete vyvolala pandémia koronavírusu, ale aj aktuálne demonštrácie proti rasizmu, sú len „protipožiarnym cvičením“ či akousi „predohrou“ pred tým, čomu bude ľudstvo čeliť v dôsledku klimatickej krízy. Kingo tvrdí, že pre nastavenie udržateľnosti je potrebné spojiť sociálnu rovnosť, environmentálnu udržateľnosť aj zdravie spoločnosti.

„Jediným spôsobom ako napredovať, je vytvoriť svet, v ktorom neostáva nikto pozadu,“ tvrdí Lise Kingo. Riaditeľka úradu OSN tvrdí, že medzi pandémiou vírusu COVID-19, demonštráciami proti rasizmu a dôsledkami klimatickej krízy existujú jasné prepojenia.

Podobný názor zastáva aj generálny tajomník OSN António Guterres. Počas virtuálnej konferencie OSN Global Compact povedal, že vybudovanie spravodlivej spoločnosti je nevyhnutné pre záchranu planéty pred klimatickou krízou a jej ekologickým zničením. „Vážne hrozby ohrozujú našu budúcnosť a ovplyvňujú klimatickú zmenu, chudobu, stratu biodiverzitu a šírenie sociálnej nerovnosti. Pandémia len podčiarkla tieto slabosti dnešného sveta,“ povedal Guterres.

Pridružené problémy klimatickej krízy

Mnohí odborníci už pred časom upozorňovali na to, že klimatická zmena bude v najbližších rokoch predstavovať existenčný problém najmä pre najchudobnejšie regióny sveta. Podľa viacerých odborníkov prinesú dôsledky zmeny klímy prehlbovanie sociálnej nerovnováhy a ďalšie problémy presahujúce environmentálne prostredie. Zmenšeným príkladom dôsledkov klimatickej krízy podľa OSN je aj pandémia koronavírusu.

Okrem sociálnych nepokojov, ktoré sú dôsledkom sociálnej nerovnosti, ktorá sa môže v dôsledku krízy v najbližších rokoch ešte prehlbovať, OSN upozorňuje napríklad aj na nárast domáceho násilia počas lockdownu. Detský fond OSN (UNICEF) zas v pondelok upozornil, že v najbližších šiestich mesiacoch môžu na následky pandémie nového druhu koronavírusu v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky zomrieť desaťtisíce ďalších vo veku do piatich rokov. Vírus komplikuje malým deťom prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, vrátane liečby ťažkej formy podvýživy, zápalu pľúc a novorodeneckej sepsy, čím sú vystavené zvýšenému riziku, uviedol regionálny riaditeľ UNICEF-u Ted Chaiban.

Aktuálny klimatický zlom

Podobný názor ako Lise Kingo majú pritom aj slovenskí klimatológovia, vyplýva to z titulku rozhovoru „Koronakríza je iba „light“ verzia klimatickej krízy, ktorá nás čaká,“ ktorý pre Denník N poskytli Pavol Faško a Jozef Pecho zo SHMÚ. Klimatológ Pecho pritom na sociálnej sieti Facebook upozornil aj na to, že klimatická kríza nie je taká neuchopiteľná a vzdialená, ako ju mnohí vnímajú. Podľa jeho komentáru sa v Eurázii aktuálne odohráva dôležitý klimatický zlom, a to bez pozornosti médií a verejnosti.

Pecho s doloženými dátami upozornil na mimoriadne teplý začiatok roka 2020, ktorý sa celkom vymyká klimatickým modelom. Priemerná teplota za obdobie január-máj vyskočila v Eurázii vysoko nad priemery z posledných desaťročí a dramaticky prekročila prognostické modely na toto obdobie. Oteplenie v Eurázii dosahovalo za prvých päť mesiacov viac ako 7° C oproti predindustriálnemu obdobiu. Výrazne sa na tom podpísalo mimoriadne teplé a skoré počasie na ruskej Sibíri.