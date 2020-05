Počas stredy pribudlo na Slovensku 8 prípadov na nový koronavírus

Počas stredy (13. 5.) pribudlo na Slovensku osem prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo tak Slovensko eviduje 1477 prípadov. K novému prípadu úmrtia nedošlo. Informuje o tom permanentný krízový štáb na internetovej stránke www.korona.gov.sk.

Počet vykonaných testov stúpol na 131.910, v priebehu stredy ich vykonali 4876. Ochoreniu na Slovensku počas stredy nepodľahol nikto, počet obetí pandémie tak ostal na čísle 27. Pribudlo 52 vyliečených, z ochorenia sa uzdravilo už 1112 pacientov.

Hospitalizovaných je v súčasnosti 134 osôb, u 21 z nich potvrdili ochorenie COVID-19. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti ostávajú štyria pacienti, stav jedného z nich si vyžaduje pľúcnu ventiláciu. Z ôsmich nových prípadov sa šesť týka obyvateľov Košického kraja, po jednom prípade pribudlo v Prešovskom a Trenčianskom kraji.

Testovanie komunity v Žehre odhalilo ďalších šesť ľudí, ktorí majú COVID-19

Plošné testovanie komunity v Žehre, ktoré sa realizovalo od pondelka (11. 5.) do stredy, zatiaľ odhalilo šesť ľudí pozitívnych na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedol člen permanentného krízového štábu Peter Pollák s tým, že nakazených ľudí aj s ich rodinnými príslušníkmi presunuli do karanténneho mestečka a dva sektory v osade tak mohli otvoriť.

„Žehru sme rozdelili na tri sektory podľa geografického začlenenia. V pondelok sme pretestovali sektor jeden, necelých 300 ľudí a z toho bolo šesť pozitívnych, ktorých sme presťahovali do karanténneho zariadenia. V sektore dva sme otestovali v utorok 182 ľudí a všetci boli negatívni. Dnes sme testovali 698 ľudí v sektore tri, no výsledky budú známe až o dva dni. Na základe týchto výsledkov sme sektor jeden a dva otvorili, pričom sme presťahovali pozitívnych ľudí aj s ich rodinami,“ priblížil Pollák.

Podľa neho majú vo štvrtok (14. 5.) a v piatok (15. 5.) opakovať testy tých, ktorí boli pozitívni a už im uplynula 14-dňová karanténa. Prvýkrát vo štvrtok a druhý opakovaný test v piatok. „Ak budú oba testy negatívne, tak je to v poriadku a môžu sa vrátiť domov a ak nie, musia naďalej ostať v karanténe,“ dodáva Pollák.