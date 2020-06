Počas rannej relácie si k hlave priložila zbraň a vystrelila. Samovraždu redaktorky sledovali naživo tisíce ľudí

Bolo ráno 15. júla 1974 a novinárka Christine Chubbucková sa začala prihovárať divákom v rámci spravodajskej relácie Suncoast Digest na floridskej televíznej stanici. Nikomu vtedy ani na um nezišlo, čo sa chystá spraviť a ako bude úplne každého šokovať, kto sa práve vtedy rozhodol zapnúť televíziu.

Život poznačený depresiami

Christine sa narodila v roku 1944 v americkom štáte Ohio. Ako väčšina dospievajúcich dievčat túžila po chlapcovi, ktorý by mal o ňu záujem, no šťastie sa na ňu v tomto smere neusmialo. Kým ostatné jej rovesníčky chodili na rande, ona ostávala počas sobotných večerov sama doma. S inými dievčatami so žartu založili dokonca klub s názvom Dateless Wonder Club, teda s takými, ktoré tiež nechodili na žiadne rande.

Neskôr pokračovala v štúdiu na vysokej škole, študovala divadelné umenie, napokon však skončila s titulom z novinárčiny na Bostonskej univerzite.

Práca v médiách

V roku 1966 začala pracovať pre televíznu stanicu WVIZ v Clevelande, neskôr pracovala v televízii v Pitsburghu. Potom na chvíľu opustila mediálny svet a pracovala ako operátor počítačovej siete v nemocnici. Napokon však opäť zamierila do médií a pracovala pre káblovú televíziu.

Potom sa presťahovala do letnej chaty svojich rodičov na Floride. Médiá neskôr informovali, že si ju zariadila ako izbu mladého tínedežra.

Osudná práca

Na Floride sa zamestnala v WXLT-TV a majiteľ spoločnosti ju najprv najal ako reportérku, no neskôr pracovala na relácií Suncoast Digest, ktorá sa venovala spoločenským záležitostiam. Manažér opísal reláciu ako program, ktorý predstavuje miestnych ľudí a ich aktivity. Venuje sa v nej pozornosť alkoholikom, užívateľom drog a iným ľuďom z takejto sféry.

Popri tom však Christine trpela depresiami a mala aj samovražedné myšlienky. V roku 1970 sa pokúšala predávkovať drogami. Depresie súviseli najmä s jej neexistujúcimi vzťahmi. Jej pokusy o zoznámenie s mužmi zvyčajne skončili pri druhom rande a aj vo veku 30 rokov bola stále pannou.

Depresiami trpela už od detstva a mala pravdepodobne bipolárnu poruchu. Navštevovala mnohých psychiatrov a psychológov, no tí jej nedokázali pomôcť. Absencia vzťahov zapríčinila, že sa podceňovala, avšak vyhľadávala spoločnosť. Pritom však pôsobila voči spolupracovníkom chladne, drsne a defenzívne.

Samovražda

Rok pred samovraždou bola Christine na operácii, kde jej odstránili pravý vaječník. Lekári jej povedali, že by mala otehotnieť čím skôr, najlepšie do dvoch alebo troch rokov, lebo potom bude nepravdepodobné, že by bola schopná mať dieťa. To ju ešte viac deprimovalo.

Týždeň pred samovraždou povedala kolegovi z nočných správ, že si kúpila pištoľ. Akoby žartovala o tom, že sa zabije v priamom prenose. Kolega na to nijako nereagoval, pokladal to za úbohý pokus o žart a zmenil tému. Christine ale nežartovala.

Ráno 15. júla 1974 sa Christine pripravovala na reláciu. Svojím kolegom povedala, že musí prečítať spravodajstvo, aby otvorila reláciu, čo však nikdy nerobila.

Počas prvých osem minút predstavila tri príbehy. Keď skončili, na kameru povedala svoju poslednú vetu: “V súlade s politikou kanála 40, ktorý vám prináša najaktuálnejšie informácie o krvi a vnútornostiach v žiarivých farbách, uvidíte vy ako prví skutočný pokus o samovraždu.”

Následne siahla pod stôl a vybrala revolver Smith & Wesson Model 36, priložila si ho pod pravé ucho a vystrelila. Okamžite sa zrútila.

Okolnosti po samovražde

Po prečítaní preslovu si v televízii mysleli, že žartuje, no keď vystrelila, všetci pochopili, čo sa vlastne pred ich očami stalo. Prenos sa okamžite zastavil, objavila sa čierna obrazovka a následne hlásenie o technických problémoch. Televízni diváci kontaktovali políciu a tiež televíznu stanicu, aby zistili, či to, čo videli, bolo naozaj.

Christine v kritickom stave previezli do nemocnice, kde zraneniam po 14 hodinách podľahla. Jej telo bolo spopolnené a rozptýlené v Mexickom zálive.

Záznam a dohra

Kým v prípade predchádzajúcich článkov zo série Samovražda v priamom prenose existujú dohľadatené záznamy samovraždy, v tomto prípade to tak nie je. Keďže sa skutok udial v roku 1974 a záznam vlastnila iba televízna spoločnosť, ktorá ho odovzdala rodine, na verejnosť sa nedostal. Na internete sa však objavilo video, ktoré bolo označované ako záznam zo samovraždy, je však falošné.

Aj tak vás pri jeho sledovaní upozorňujeme, že nie je vhodné pre citlivých divákov.

Samovražda vyvolala šok v spoločnosti, ktorý sa odrazil aj v popkultúre. V roku 2016 vznikli dokonca dva filmy, ktoré sa jej venovali. Jeden sa volá Christine a druhý dokumentárny Kate hrá Christine.

Riaditeľ televíznej stanice v súvislosti so samovraždou prehlásil, že smrť nemá nič spoločné so stanicou. „Príčinou bolo, že 29-ročné dievča sa chcelo vydať, no nemalo sa za koho,“ povedal.

Aj keď je jasné, že riaditeľ sa snažil čo najviac sa odstrihnúť od toho, čo sa udialo v jeho televízii, drsnými slovami pravdepodobne vystihol hlavnú a podstatnú príčinu, prečo Christine Chubbucková ukončila svoj život. Bola to jej veľká túžba po láske a milujúcom mužovi, o ktorom snívala už od detstva. Osud to, žiaľ, zariadil inak a Christine nevidela z toho iné východisko ako vziať si svoj život.