Počas nedele pribudli na Slovensku 4 prípady nákazy, otestovali len 47 ľudí

V nedeľu na nový koronavírus otestovali len 47 ľudí, 4 testy bol pozitívne. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Dva nové prípady sú z Banskobystrického kraja a dva z Bratislavského kraja.

Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak stúpol na 1552. Laboratóriá celkovo otestovali už vyše 196-tisíc vzoriek. Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na Covid-19.

V nedeľu sa z ochorenia nevyliečil nikto nový, evidujeme tak stále 1410 vyliečených. Aktuálne na Slovensku evidujeme 142 aktívnych prípadov na nový koronavírus.

Najlepšou ochranou proti šíreniu koronavírusu je nosenie rúšok, tvrdí nová štúdia

Ľudia, ktorí nenosia v čase pandémie koronavírusu rúška, sa vystavujú dramaticky vyššiemu riziku infekcie. Tvrdia to odborníci v novej štúdii, ktorú viedol Renyi Zhang z Texas A&M University. Výsledky pozorovania zverejnili v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Odborníci analyzovali, akým spôsobom sa vírus prenáša medzi ľuďmi. Na základe trendov z Číny, Talianska a New Yorku zistili, že vďaka noseniu tvárových masiek mali Taliani od 6. apríla do 9. mája o 78-tisíc menej prípadov. V New Yorku mali zase od 17. apríla do 9. mája o 66-tisíc menej infikovaných.

„Naše výsledky jasne ukazujú, že vzdušný prenos respiračnými aerosólomi predstavuje dominantný spôsob šírenia COVID-19,“ uviedol Zhang. „Dospeli sme k záveru, že nosenie rúška na verejnosti je najefektívnejšou obranou pred prenosom vírusu medzi ľuďmi,“ dodal.

Spoluautor štúdie a držiteľ Nobelovej ceny Mario Molina vyhlásil, že nosenie rúšok „je kľúčové pre zdravých ľudí, aby predišli vdýchnutiu aerosólov, ktoré nakazené osoby vylučujú pri rozprávaní a ktoré môžu zostať vo vzduchu aj desiatky minút a môžu cestovať aj niekoľko metrov“.

Zhang takisto potvrdil, že v Číne sú obyvatelia zvyknutí na nosenie rúšok, čo im pomohlo zvládnuť pandémiu koronavírusu. „Sociálny odstup a umývanie si rúk musíme dodržiavať aj naďalej, ale to nie je dostatočná ochrana,“ uzavrel odborník.