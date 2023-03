Po zime náš konečne čaká teplé počasie, no nie na dlho: Teploty vystúpia k +20 °C

Po prudkom ochladení sa opäť môžeme tešiť na jarné počasie. To sa však ukáže len na chvíľu. Už budúci týždeň to predbežne vyzerá na ďalšiu vlnu ochladenia, ktorá prinesie návrat mrazov. Nebezpečné počasie tak hrozí aj naďalej, informuje portál iMeteo.sk.

„Pred nástupom ďalšej vlny ochladenia sa však ešte zohrejeme. Do našej oblasti začína prúdiť teplejší vzduch, vďaka ktorému sa teploty na Slovensku postupne dostanú až k +20 °C,“ píše portál na svojom webe.

„Počasie aktuálne ovplyvňuje teplý front, ktorý prináša slabšie zrážky. Za týmto teplým frontom k nám začne prúdiť od západu teplý vzduch, ktorý pocítime už vo štvrtok. Maximálne teploty sa budú pohybovať od +7 do +13 °C, avšak na západnom Slovensku by sa teploty mohli dostať až k +17 °C,“ vysvetľuje.

„Ešte teplejšie bude v piatok, kedy by k nám mal príliv teplého vzduchu pred ďalším studeným frontom vyvrcholiť. Maximálne teploty by sa mali pohybovať od +13 až do +19 °C,“ píše vo svojej predpovedi.

„Teploty bude smerom nadol tlačiť studený front, ktorý už v piatok podvečer a na večer začne ovplyvňovať počasie aj na našom území a postupne prinesie dážď a ojedinele aj búrky. Aj cez víkend by malo zavládnuť premenlivé a sychravé počasie, no na prelome týždňov sa počasie zásadne zhorší a do našej oblasti by mala vpadnúť ďalšia vlna chladného vzduchu, ktorá prinesie mrazy a návrat sneženia,“ dodáva portál.