Po zhliadnutí tohto videa sa v hoteli už neubytujete: Skryté kamery môžu byť v digitálnych hodinách aj v nabíjačke

Nestáva sa to často, no môže sa. Reč je o nastražených kamerách, ktoré vás môžu snímať bez toho, aby ste o tom vedeli, keď prespávate v hoteloch či iných ubytovacích zariadeniach. Kamery sú často pred zrakmi ubytovaných ukryté na miestach, kde by ste to možno ani nečakali. Expert v oblasti bezpečnosti však najnovšie prezradil, ako ich dokážete odhaliť.

Sociálna sieť TikTok nie je len o zábavných videách či hackoch, ako si môžete svoj život zjednodušiť. Najnovšie sa na nej objavilo užitočné video, v ktorom expert na kybernetickú bezpečnosť vysvetľuje, ako môžete odhaliť, či vás niekto v hotelovej izbe nesleduje cez nastražené a dobre ukryté kamery. Video si všimol web LAD Bible.

Bývalý hacker ukazuje skryté kamery

Marcus Hutchins je bývalým hackerom, ktorý dnes pracuje ako bezpečnostný expert v oblasti IT a popritom sa venuje tvorbe poučných videí na TikToku, ako sa chrániť pred neželanými útokmi.

Vo svojom najnovšom videu však poskytol aj celkom nezvyčajný náhľad na to, ako môžete pri ubytovaní v hoteli alebo cez službu AirBnB zistiť, či vás niekto nesleduje cez nastraženú kameru. Možno sa aj budete čudovať, kde všade môžu stalkeri kamerové zariadenia ukryť.

V požiarnom alarme aj digitálnych hodinách

Ako Marcus vo svojom videu vysvetlil, kamery môžu byť skutočne malé a počas celej doby pobytu si ich ani nemusíme všimnúť. Treba však vedieť, kam sa pozerať. Ako prvé odporúča prezrieť miesta, o ktorých viete, že by mohli prípadného stalkera zaujímať. Treba sa teda zamerať na spotrebiče okolo hotelovej postele, vrátane požiarneho alarmu.

„Je umiestnený priamo nad posteľou a jedným zo spôsobov, ako zistíte, či v ňom nie je kamera, je presvietiť ho baterkou, napríklad pomocou smartfónu. Ak uvidíte taký modrý odraz, zrejme ide o šošovku kamery,“ vysvetľuje. Prekvapením pre mnohých môže byť ukrytie kamery aj v zariadeniach, v ktorých by ste to nečakali.

Vezmite si napríklad obyčajný digitálny budík. Jeho displej môže byť vyrobený zo zrkadlového skla (alebo umelej hmoty). „Ak si na ne tiež zblízka posvietime baterkou, môžeme vidieť priamo dovnútra a uvidieť, či tam kamera je,“ hovorí Hutchins a zároveň dodáva, že podobne to funguje aj v prípade, ak si posvietite napríklad na zrkadlové sklá kdekoľvek v budove, napríklad aj vo výťahoch.

Pozor aj na hotelové nabíjačky na mobil

To ale nie je všetko. Ako Marcus vysvetlil, kamery môžu byť skutočne malé a dokážu sa zmestiť prakticky kamkoľvek. Aj do hotelovej nabíjačky na smart zariadenia, či do tej najmenšej medzierky v stene.

Treba byť preto naozaj obozretný, pretože ten, kto vás sledovať chce, to dokáže aj za tmy. Nehovoriac o tom, že kamery v hotelových izbách by sa nachádzať nemali, no kvôli bezpečnosti ubytovaných tam nainštalované byť môžu. Samozrejme, tak, aby si to hosť nevšimol. Viac prezradí video vyššie.