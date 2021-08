Hackerom nejde o jadrové zbrane, zaujíma ich niečo celkom iné. Jeden z nich prezradil, čoho by sme sa mali báť

Dark web je miestom, ktoré mnohých používateľov internetu fascinuje, no len málokto naberie odvahu sa naň aj pozrieť. Temné miesta internetu sú plné neprístupného obsahu, kriminálnikov, hackerov a vecí, ktoré doslova naháňajú strach. Jeden z hackerov, ktorého identitu nepozná nikto, len členovia tímu portálu Vice, sa rozhodol prehovoriť a prezradiť, aké najdesivejšie veci na dark webe našiel.

Ako v krátkom videu pre web Vice neznámy, no nesmierne skúsený hacker prezradil, na dark webe možno nájsť skutočne pestrú paletu vecí. A to nehovoriac o naozaj rozmanitej škále charakterov ľudí, ktorí odvrátené stránky internetu pravidelne navštevujú. Ako píše web LAD Bible, na dark webe tento respondent pre Vice uviedol, že na dark webe môžete stretnúť neškodných ľudí, ale aj „deštruktívnych útočníkov“, ktorí „chcú vidieť tento svet padnúť“.

Kedysi bol na opačnej strane zákona

Neznámy hacker, s ktorým sa populárny web venujúci sa kontroverzným témam rozprával, sám seba kedysi označoval za muža, ktorý v prostredí internetu nepoznal niečo také, ako je etickosť. Pôsobil na zlej strane zákona, no postupom času svoje názory prehodnotil. Dnes samého seba označuje za toho, kto pomáha odhaľovať zraniteľnosť systémov a snaží sa zasiahnuť skôr, než dôjde ku katastrofám. Takýmto spôsobom už ako analytik pôsobiaci v oblasti kyber ochrany pomohol zabrániť viacerým útokom hackerov napríklad na nemocnice.

Za 30 rokov práce v oblasti informatiky už bol svedkom všemožných útokov a na dark webe videl mnohé veci. Ako prezradil, videl útoky na nemocnice, počas ktorých sa hackeri zmocnili zabezpečených systémov a ľudia sa museli rozhodnúť. Buď im zaplatia, aby systémy uvoľnili, alebo budú riskovať životy iných a nenechajú sa vydierať. A to je len veľmi málo z toho, čo sa na dark webe deje a dohaduje.

Kedysi útoky stály stovky, dnes desiatky miliónov

Ako dodal, spôsoby, ako hackeri útočia, sa v priebehu rokov výraze zmenili. Zvýšila sa aj suma za ransomware, ktorý dokázal niekoho počítač napadnúť a zablokovať. Kým niekedy sa táto suma pohybovala len v niekoľkých stovkách dolárov, v prípade vybraných individuálnych útokov v tisíckach dolárov, dnes už hovoríme o podstatne vyššej sume. Tá môže presiahnuť aj desiatky miliónov.

Podľa hackera pri jednom z nedávnych útokov požadovali až 70 miliónov dolárov za kľúč, ktorým by bolo možné sa dostať do každého jedného počítača, na ktorý by hacker zaútočil.

Budúcnosť hackerských útokov

A ako podľa neho vyzerá budúcnosť v hackerskom biznise? Podľa jeho názoru sa ľudstvo nemusí báť, že by niekto chcel prevziať kontrolu nad jadrovými zbraňami, ktoré by použil a všetko zničil. To, čoho by sme sa mali obávať, sú útoky na finančné trhy a zariadenia na výrobu elektriny, ktoré zabezpečujú chod všetkého. Ak by sa hackeri dostali k nim, ovplyvnilo by to množstvo sektorov a mnohé z nich by pokojne mohli padnúť.