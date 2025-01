Po rozhovore s Ficom už nebude moderovať Sobotné dialógy: Moderátor STVR oznámil, že po kritike v relácii končí

Novinári a tvorcovia Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) napísali otvorený list vedeniu. V ňom vyjadrujú nesúhlas s tým, ako prebiehala relácia Sobotné dialógy, kedy bol hosťom predseda vlády Robert Fico. Podľa nich televízia dovolila šíriť Ficovi polopravdy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa autorov listu sa v relácii nebrala do úvahy dôležitosť tém, ktorým bolo treba venovať pozornosť. Zároveň uvádzajú, že nechcú kritizovať iba moderátora, keďže relácia má svoju dramaturgiu a vedenie, ktoré za to nesie zodpovednosť. Napriek tomu sa ale moderátor rozhodol, že v relácii končí, informuje Denník N. Vedenie televízie sa síce Mateja Baránka zastalo, no po kritike sa rozhodol moderovanie Sobotných dialógov napriek tomu ukončiť.

„Po posledných udalostiach, ktoré sa nestali prvý raz, keď časť vlastných kolegov z STVR hejtovala moju profesionálnu prácu, rozhodol som sa ukončiť moderovanie Sobotných dialógov. Som rád, že relácii, ktorú som za ten čas moderoval, výrazne stúpla počúvanosť. Nepoznám iné médium na Slovensku, inú firmu, v ktorej by bolo akceptované takéto očierňovanie vlastnými zamestnancami. Tento typ nestavovského správania nie je najšťastnejšou formou personálnej politiky STVR,“ vyjadril sa Baránek. V súčasnej politickej situácii odmieta byť terčom verejných útokov.