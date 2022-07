Po plesnivých žemliach a hmyze v mäse zaviedol zákazy: Ruský McDonald´s prišiel s novými opatreniami pre zákazníkov

Pred niekoľkými dňami ľudí šokovali uniknuté fotografie z náhradnej ruskej spoločnosti McDonaldu, ktorá nesie názov Vkusno i Točka. Lahodného pohľadu, ktorý poznáme z reklamy na pravý „Mekáč“, by ste sa tu nedočkali. Ruská franšíza tesne po tom zaviedla zvláštne pravidlá, ktoré ale nemajú nízko nasadený štandard zlepšiť, iba nespokojných zákazníkov akoby umlčať, píše The Moscow Times.

Podľa informácií nezávislých správ pristúpil reťazec Vkusno i Točka k zavedeniu nových, skutočne netradičných opatrení. V niektorých svojich prevádzkach zakázal dobíjanie telefónov a taktiež fotografovanie či nahrávanie videí bez súhlasu vedenia.

Hovorca reťazca tieto pravidlá potvrdil a odôvodnil ich bezpečnosťou ostatných zákazníkov, ktorí si možno neželajú byť fotení. Presné inštrukcie boli vyvesené na dverách jednej z prevádzok v centre Moskvy.

Tieto pravidlá sa objavili krátko po tom, ako médiá obleteli správy o zlej kvalite jedla. Ako informoval portál Prima CNN, podľa ruskej verzie webu BBC v pobočkách došlo ku komplikáciám v predaji na všetkých úrovniach. Kvalita jedla, rovnako ako rýchlosť obslúženia či nedostatok v zásobách sa na kópii firmy McDonald’s prejavili v skutočne zlom svetle.

Hlavným bodom sťažností bolo jedlo. Podľa fotografií bolo zákazníkom podávané plesnivé pečivo alebo objavili v mäse kúsky hmyzu. Okrem toho boli problémy aj s omáčkami s preškrtnutými obalmi po dátume spotreby (pravdepodobne ešte čerpané zo zásob západného fast-foodu) a burgre obsahovali málo mäsa. Hovorilo sa aj o nedostatku hranoliek.

The Russian internet is starting to fill up with complaints about the hamburger chain “Tasty & That’s It”, which replaced McDonald’s in Russia not living up to food-safety standards.

Buns are often moldy and insects are found in the meat.

Na zdorovye! pic.twitter.com/TWIT7hyKil

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2022