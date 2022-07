Hmyz v mäse, nedostatok hranoliek či plesnivé pečivo. Takto vyzerá kvalita ruskej náhrady McDonald’s

Spoločnosť McDonald’s sa rozhodla opustiť ruský trh po 30 rokoch z dôvodu ruských vojsk a invázie na Ukrajinu. 850 pobočiek v Rusku odkúpil bývalý držateľ licensie Alexander Govor, ktorý na miestach otvoril vlastnú verziu fast-foodového reťazca. Po niekoľkých týždňoch na trhu ale pobočka čelí viacerým komplikáciám.

Ako informuje portál Prima CNN podľa ruskej verzie webu BBC, v pobočkách dochádza ku komplikáciám v predaji na všetkých úrovniach. Kvalita jedla, rovnako ako rýchlosť obslúženia či nedostatok v zásobách sa na kópii firmy McDonald’s prejavuje v skutočne zlom svetle.

K odchodu firmy došlo chvíľu po počiatku ruskej invázie na Ukrajinu, kedy sa spolu s ďalšími známymi korporátmi rozhodla kompletne opustiť územie Ruska. Starbucks napríklad našiel kópiu Starducks, v krajine sa nachádza aj Strýko Váňa, ktorý je vo svojej podstate doslovná kópia McDonaldu. Spoločnosť McDonald’s sa rozhodla zachovať si ruskú ochrannú známku – v prípade ukončenia invázie tiež firma plánuje odkúpiť pobočky naspäť.

Podľa portálu CNN si ale zákazníci v ruskej vojnovej verzii západného korporátu sťažujú na niekoľko aspektov, ktoré sú prinajmenej znepokojujúce. Tou hlavnou je nízka kvalita jedla, ktorá sa odzrkadľuje na fotografiách plesivého pečiva či kúskov hmyzu v mäse. Okrem toho sú problémy aj s omáčkami s preškrtnutými obalmi po dátume spotreby (pravdepodobne ešte čerpané zo zásob západného fast-foodu) či málo mäsa v burgeroch.

