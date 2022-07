Najnechutnejší prípad únosu: 6-ročné dievčatko znásilňoval a fotil v sexuálnych pózach. Keď dospela, oženil sa s ňou

Určite ste už počuli množstvo šialených skutočných príbehov, ktorých absurdite či krutosti ste mali problém vôbec čo i len uveriť. Dopredu upozorňujeme, že tento je jedným z nich. Ukazuje, ako dokáže zdanlivo obyčajné stretnutie a zblíženie sa s človekom navždy ovplyvniť a zničiť nie iba život jednotlivca, ale aj jeho blízkych. Najhoršie na tom všetkom je, že množstvo krutostí, ktoré tento muž spáchal, mu bez povšimnutia prešlo.

V článku sa dozviete aj: Kto bola Suzanne Sevakis, ktorá sa vo svojich šiestich rokoch stala obeťou únosu?

Aké zneužívanie bolo na nej páchané?

Ako je možné, že sa za svojho otca vydala?

Aké ďalšie zločiny mal jej únosca na svedomí?

Kde sa nachádza dnes?

Urobila obrovskú chybu tým, že sa za neho vydala

Všetko to začalo ženou menom Sandi Chipman, ktorá dnes vystupuje ako Sandra Willet. Prvýkrát vstúpila do manželstva mladá, vo veku iba 19 rokov. Nevydržalo naveky, o čo sa zaslúžila aj Vietnamská vojna, ktorá na jej manželovi Cliffovi Sevakisovi zanechala značné následky a o rodinu sa nebol po návrate schopný postarať, uvádza magazín Women’s Health. Sandra tak musela ešte v tínedžerskom veku zobrať zodpovednosť v starostlivosti o ich spoločnú dcéru Suzanne Sevakis. Vydala sa aj druhýkrát a jej manželom sa stal Dennis Brandenburg. Mali spolu tri deti, no čoskoro sa rozviedli.

Zlomovým bodom v živote Sandry bolo stretnutie s Franklinom Delanom Floydom, ktorý ako sa neskôr ukázalo, bol metaforicky povedané – sám diabol v ľudskom tele. Podľa informácií Unidentified Wiki sa v roku 1975 zobrali. Keď Sandra putovala na mesiac do väzenia, Floyd ju presviedčal, že sa o jej štyri deti z predchádzajúcich manželstiev zatiaľ dobre postará.

Deti uniesol a navždy im zmenil život

Floyd svoj sľub nedodržal a deti uniesol. Dve dcéry dal na adopciu, no o tom, kde sa nachádza Susan a jej malý brat Phillip, celé roky nikto netušil. Skutočná identita Phillipa bola odhalená až v roku 2019, kedy sa ozval istý muž s presvedčením, že je to on a testy DNA to potvrdili, píše Screenrant.

Čo sa týka Suzanne, tú sa Floyd rozhodol vychovať sám. V čase svojho únosu mala iba šesť rokov, takže bola úplne bezmocná, netušila, čo sa deje a celý svoj nasledujúci život prežila v presvedčení, že je niekým iným, ako skutočne bola.

Vychoval ju ako dcéru, potom si ju zobral za ženu

Niekoľkokrát dievčaťu zmenil meno. Stala sa z nej Suzanne Davis, Sharon Marshall, inokedy zas bola nazývaná ako Tonya Hughes. Pravidelne sa sťahovali a Suzanne často menila školy.

Pokoj jej nedal ani po tom, ako dospela a dokončila strednú školu. Floyd sa rozhodol za mladučkú Suzanne oženiť a k tomuto zväzku ju prinútil. Stalo sa tak po tom, ako porodila dieťa, ktoré malo byť jeho, informuje časopis Esquire. Keď si to zhrnieme, Floyd vychoval svoju nevlastnú dcéru, potom si ju zobral za manželku a mal s ňou mať syna Michaela.

Zhotovoval porno fotografie malého dievčaťa

Ako ukážkový otec sa ale k dievčaťu nikdy nesprával. Práve naopak. Neskôr polícia objavila fotografie so sexuálnym obsahom, ktoré boli dôkazom toho, že ju znásilňoval. Suzanne bola ešte malé dieťa, keď ju umiestňoval do rôznych sexuálnych póz a takto fotil.

Dokonca kamarát Suzanne po rokoch vypovedal, že bol svedkom toho, ako ju Floyd znásilnil priamo pred dvoma ďalšími dievčatami, ktoré spali hneď vedľa. Mal pri tom držať v ruke zbraň, takže Suzanne nebolo pomoci.

Skončila brutálne zavraždená

Suzanne si na prahu dospelosti privyrábala ako tanečnica v striptízovom klube a šťastného konca tohto príbehu sa nedočkala. V roku 1990 bolo jej telo nájdené na krajnici cesty. Ľudia, ktorí ju našli, ju okamžite zaviezli do nemocnice. Nachádzala sa však vo veľmi vážnom stave, kvôli útoku, ktorého obeťou sa stala a zraneniam, ktoré utrpela. Už sa jej nedalo pomôcť, v čase svojej smrti mala iba 20 rokov. Floyd, ktorý si v tom čase hovoril Clarence Hughes ju identifikoval ako svoju manželku Tonyu Hughes.

Uniesol aj „svojho“ syna

To, že mŕtva Tonya Hughes je vlastne pred mnohými rokmi unesená Suzanne, sa zistilo až v roku 2014, kedy to potvrdili testy DNA. Vráťme sa ale ešte na chvíľu späť do minulosti, pretože týmto brutálne činy Floyda ani zďaleka neskončili.

Po smrti Suzanne jej syn Michael putoval do pestúnskej starostlivosti a Floyd do väzenia kvôli porušenej podmienke. Keď sa ho pokúšal získať späť po prepustení, zistilo sa, že Michael vlastne nie je jeho biologickým otcom. Predpokladá sa, že jeho otcom bol v skutočnosti spolužiak a priateľ Suzanne zo strednej.

V roku 1994 sa však história zopakovala a Floyd sa po chlapca „vrátil“. Uniesol ho priamo zo školy a odvtedy ho nikto nevidel. Dokonca sa nikdy nenašlo ani jeho telo, aj keď sa k brutálnej vražde Michaela sám Floyd neskôr priznal. Stalo sa tak v roku 2014, kedy rovnako uviedol, že jeho mŕtva mladá manželka bola v skutočnosti unesená Suzanne.

Ďalšia vražda

Do tohto komplikovaného spletitého príbehu okolo Franklina Floyda a Suzanne Sevakis sa zamotala aj istá Cheryl Commesso, pre ktorú mal príbeh rovnako tragický koniec, uvádza Newsweek. Cheryl bola kolegyňa Suzanne z erotického klubu a Floyd ju brutálne zavraždil. Najprv Cheryl oklamal a fotil jej erotické fotky pod zámienkou, že ich pošle do magazínu Playboy. Za jej vraždu bol napokon odsúdený na trest smrti.

Aktuálne sa Floyd nachádza v nápravnom ústave na Floride a má 79 rokov. Za to, čo spôsobil Suzanne a jej rodičom potrestaný nebol. Nikdy ani nepriznal, že by stál za jej vraždou.

Príbeh, ktorý v dokumente šokuje svojich divákov

Suzanne mala okrem Michaela minimálne jednu ďalšiu dcéru, Megan. Tá sa po rokoch stretla s biologickým otcom svojej mamy, Cliffom Sevakisom, informoval The Cinemaholic.

O svojej radosti prehovoril aj v novom dokumente na Netflixe, ktorý nesie názov Girl in the Picture a nachádza sa aktuálne aj v rebríčku sledovanosti Top 10 aj na Slovensku. Reakcie divákov sú zmiešané a tomuto príbehu dávajú prívlastky ako strašidelný, smutný či plný zvratov. No presne taký bol život Suzanne, ktorý na ňu po únose v detstve čakal.