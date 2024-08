Po oslobodzujúcom ochladení prichádzajú ďalšie trópy: Na Slovensko mieri teplý africký vzduch, horúčavy budú extrémne

Na Slovensko zavítalo ochladenie, to však nepotrvalo dlho. Pred nami je ďalšia vlna horúčav, teploty vyskočia nad hranicu +30 °C. Ako upozorňuje iMeteo, stojí za tým vzduch, ktorý k nám prúdi z Afriky.

Pripravte sa na vlnu horúčav

Ak si túžite užiť posledné dni prázdnin pri vode, zrejme sa potešíte. Horúci vzduch z Afriky k nám prinesie tropické horúčavy, a to už dnes.

Ako predpovedá Slovenský hydrometeorologický ústav, najvyššia denná teplota bude +28 až +32 °C. Na Orave, pod Tatrami a na severovýchode Slovenska okolo 26 °C. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 17 °C.

Počas víkendu budú teploty ešte vyššie. Na trópy sa pripravte na viacerých miestach západného a stredného Slovenska, na východe krajiny bude ešte teplejšie. Teploty na krajnom juhozápade preskočia +35 °C.

Podobne by malo byť aj v nedeľu. V tento deň by však mal doraziť studený front, ktorý so sebou nesie vlnu búrok.

Na intenzívne búrky sa pripravujú v Česku, Rakúsku, Poľsku aj v Nemecku.