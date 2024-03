Po Netflixe a Disney+ plánuje zmeny aj ďalšia obľúbená streamovacia služba: Ak ste využívali túto vymoženosť, už čoskoro to zrejme nebude možné

Ak ste si zvykli na zdieľanie účtov k streamovacím službám, zrejme vám už minulý rok Netflix pokazil idylku. Slovenským predplatiteľom totižto začal v prípade, ak zistil zdieľanie účtov, blokovať sledovanie na konkrétnych zariadeniach. Teraz sa zdá, že rovnako zamýšľa aj streamovacia platforma HBO Max.

Podľa informácií portálu Wired plánuje zakročiť už počas tohto roka. O stanovisko sme požiadali česko-slovenských zástupcov spoločnosti HBO Europe, ktorí sa v tejto chvíli odmietli k zákazu zdieľania hesiel na našom trhu vyjadrovať.

Plánujú zmeniť pravidlá

Zdá sa, že v krajinách, kde HBO Max pôsobí, chce zamedziť zdieľaniu účtov postupne. Na niektorých trhoch začne už počas tohto roka, v ostatných v tom budúcom. Na Slovensku by malo k zmene dôjsť až o rok.

Platforma sa inšpirovala Netflixom, ktorý so zákazom prišiel ako prvý, tvrdí vedúci divízie streamovacích služieb Jean-Briac Perette. „Netflix je na trhu 17 rokov, takže používatelia k nemu zdieľajú heslá rovnako dlho. My sme na trhu štyri roky. Samozrejme, tiež nie sme na úplne rovnakej úrovni, ale vzhľadom na rozsah nášho pôsobenia je to pre nás zmysluplná príležitosť,“ vysvetlil Perette.

Musia zakročiť, aby mohli ďalej fungovať

Ako píše Živé.sk, zmeny zo strany streamovacej služby HBO Max nie sú prekvapivé. Už nedávno sa totižto proti tomuto „neduhu“ rozhodla zakročiť služby Disney+. Tá chce zdieľanie úplne zakázať ešte počas tohto roka.

Obe platformy sa inšpirovali Netflixom, pretože tomu sa takýto krok vyplatil aj napriek kritike verejnosti a výrazne mu narástol počet predplatiteľov.

Práve počet predplatiteľov je problém. Od roku 2018 zažívali dynamický nárast, ktorý sa potvrdil počas pandémie a lockdownu. Spolu s uvoľnením opatrení však prišlo aj spomalenie tempa pribúdajúcich ľudí na platformách.

Potvrdzujú to aj dáta. Rast predplatného streamovacích služieb v roku 2022 predstavoval takmer 22 percent, kým v roku 2023 to bolo 10 percent, hovoria údaje Antenna. Negatívne vyzerá aj rušenie predplatného, ktoré sa oproti roku 2019 takmer strojnásobilo.