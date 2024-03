Toto je „lacný Paríž“ neďaleko našich hraníc: Obľúbili si ho aj herci z Hollywoodu, doteraz ste o ňom zrejme netušili

Viacerých cestovateľov už nebaví tlačiť sa v preplnených európskych metropolách, ktoré síce ponúkajú unikátne pamiatky a zážitky, no prakticky počas celého roka sú preplnené a predražené. V dnešnom článku vám priblížime tip na mesto, o ktorom doteraz väčšina z vás pravdepodobne netušila. Na severozápade Poľska sa totiž ukrýva „menší Paríž“. Prečo takéto označenie? Poďme sa na to pozrieť.

V Západopomoranskom vojvodstve sa nachádza mesto Štetín, ktoré je s populáciou cez 400-tisíc obyvateľov iba o niečo menšie ako naša Bratislava. Štetín môže byť pre turistov zaujímavý hneď vďaka viacerým aspektom, no regiónu na atraktivite okrem samotného mesta pridáva aj blízkosť mora, a tiež hlavného mesta Nemecka – Berlína.

Pár hodín od slovenských hraníc

Ako sme už v úvode článku uviedli, Štetín sa nachádza na severozápade Poľska, neďaleko Baltského mora. Existuje viacero možností, akým spôsobom sa doň viete dostať. Mnoho cestovateľov využíva na presúvanie sa po Európe auto a ak by ste sa takto rozhodli aj vy, pripraviť sa musíte na pár hodín strávených na cestách. Od Žiliny je Štetín za bežnej premávky vzdialený približne 6-7 hodín jazdy.

Ak ste z východného Slovenska, ideálnou možnosťou je dopraviť sa do neďalekého Krakova či Zakopaného a odtiaľ využiť vlakové spojenia so severom Poľska. V prípade, že by ste objavili lacné letenky do Berlína, viete ušetriť vaše financie, ale aj čas. Od Berlína je totiž Štetín vzdialený necelé 2 hodiny a na tejto trase premávajú pomerne pravidelné autobusové či vlakové spoje. Nuž, aj keď mimo áut priame spojenie zatiaľ neexistuje, cieľová destinácia sa vám za ochotu cestovať rozhodne odmení.

Nemáte pocit, že ste v Poľsku

Od viacerých návštevníkov Štetína by ste sa zrejme dozvedeli, že z tohto mesta často ani nemáte pocit, že sa nachádza v Poľsku. Do veľkej miery to môžeme pripísať faktu, že Štetín odjakživa ležal na exponovanom a strategicky dôležitom území, ktoré navyše bolo často priamo na hraniciach významných mocností. Ako uvádza inyourpocket.com, vplyv na historický vývoj mesta mala najmä Svätá ríša rímska a všeobecný vplyv germánskej kultúry.

Práve ako súčasť Pruska Štetín v 19. storočí zažil vďaka investíciám obdobie hospodárskeho rozmachu s dôrazom na rozvoj prístavnej infraštruktúry. Podľa portálu Britannica sa v súčasnosti v meste nachádza jeden z najväčších poľských prístavných komplexov a ide o dôležitý dopravný uzol. Toto obdobie bolo dôležité aj z hľadiska urbanistického formovania mesta, nakoľko tu z veľkej časti získalo súčasnú podobu.

Zaujímavosťou je, že v Štetíne môžete nájsť hneď niekoľko prvkov svetových veľkomiest a kultúr. Visitszczecin.eu píše, že v centre mesta sieť ulíc v jednej časti pripomína New York (ulice sa pretínajú v pravom uhle), v inej zase francúzsku metropolu Paríž. Pri leteckých záberoch Štetín veľmi nápadne pripomína práve hlavné mesto Francúzska a nie je to náhoda. Podľa viacerých zdrojov ide o dielo muža menom Georges-Eugène Haussmann, ktorý mal za Napoleona III. na starosti masívnu prestavbu Paríža.

Ťažko povedať, do akej miery sa Haussmann na vzhľade pomoranskej metropoly podieľal, no jej vizuálna stránka v časti historického centra je skutočne veľmi podobná tej parížskej a užiť si ju môžete za oveľa menej peňazí. To vám ale prezradíme neskôr. Ďalším unikátom odkazujúcim na inú kultúru sú v Štetíne tri hlavné námestia, ktoré podľa astrológov symbolizujú odraz súhvezdia Orion, čím pripomínajú egyptskú Gízu.

„Keďže súhvezdie Orion bolo zasvätené jednému z najvýznamnejších egyptských bohov Osirisovi, usporiadanie troch pyramíd proti sebe a Nílu malo odrážať systém troch hviezd pásu Orionu vzhľadom na Níl. Domáci astrológovia tvrdia, že to isté nájdeme aj v Štetíne,“ láka do mesta turistický portál visitszczecin.eu.

Miesta, ktoré stoja za návštevu