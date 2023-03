Po konzumácii tejto ryby majú ľudia niekoľkodňové halucinácie a nočné mory. Ide pritom o bežnú pochúťku

Druh ryby, ktorý sa vyskytuje vo východnom Atlantiku a niekedy v Stredozemnom mori, spôsobuje ľuďom hrôzostrašné halucinácie a nočné mory, trvajúce aj tri dni, informuje portál Unilad.

Spomínaná halucinogénna ryba je druh pleskáča zvaný zubatica zlatopása. Aj napriek svojim účinkom ide o populárnu a vyhľadávanú delikatesu najmä v reštauráciách na francúzskom Azúrovom pobreží. Jej účinky sa totiž neprejavia vždy. Je však zdokumentovaných niekoľko prípadov, ktoré hovoria o silných halucináciách práve po konzumácii tejto ryby.

Viaceré zdokumentované prípady

Záleží aj od toho, ktorú časť ryby ľudia zjedia. Najviac toxická by mala byť hlava, no podobne je na tom napríklad aj pečeň. Práve tieto časti dokážu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobiť halucinácie. Svoju rolu hrá aj ročné obdobie. Zubatica zlatopása by totiž mala byť najjedovatejšia na jeseň.

Prvý zdokumentovaný prípad otravy sa objavil v roku 1982. Rodina z mesta Marseille zjedla rybu aj s jej vnútornosťami a krátko na to začali pociťovať mimoriadne silné halucinácie. Ďalší prípad pochádza z roku 1994. Nič netušiaci turista si vtedy objednal spomínanú rybu v reštaurácii vo Francúzsku a na druhý deň trpel rozmazaným videním, oslabením svalov a nevoľnosťou.

V nemocnici mu následne začali veľmi silné halucinácie. Po 36 hodinách však bol v poriadku. Posledný prípad pochádza z roku 2002. 90-ročný dôchodca z mesta Saint-Tropez zažil po konzumácii tejto ryby veľmi podobné stavy, ako sú popísané vyššie.

Prečo je vlastne táto ryba jedovatá? Vedci predpokladajú, že riasy, ktorými sa živí, obsahujú silné toxíny. Tie sa následne hromadia v pečeni rýb. Odborníkom sa však stále nepodarilo identifikovať presné zlúčeniny, zodpovedné za halucinácie, a tak o tejto problematike vieme pomerne málo. Všeobecné odporúčanie tak znie: ak túto rybu uvidíte na jedálnom lístku, radšej sa jej vyhnite.