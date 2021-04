Od pondelka vstupujeme do červenej fázy. Lengvarský a Mikas oznámili, čo sa bude meniť

Na dnešnej tlačovej konferencii ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského a hlavného hygienika SR Jána Mikasa sa hovorilo o nových platných opatreniach.

Hlavný hygienik potvrdil, že v červených a ružových okresoch nebude potrebné preukazovať sa testom počas dňa

V ružových a červených okresoch, teda v prvom a druhom stupni varovania, sa od pondelka (3. 5.) zrušia doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok. Po novom sa pri vstupe nebude vyžadovať negatívny test. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

„Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21.00 do 1.00 h, kde sa naďalej bude vyžadovať negatívny test nie starší ako sedem dní alebo doklad o výnimke,” povedala.

Pravidlá pre vstup na pracoviská pre okresy v prvom a druhom stupni varovania zostávajú tak ako doteraz, no výlučne pre časový rámec od 21.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. V tomto čase platí pre tieto stupne varovania zákaz vychádzania.

„To teda znamená, že v čase od 21.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa bude potrebné preukazovať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 21 dní v prvom stupni varovania, v druhom stupni varovania nie starším ako 14 dní. Rovnako je možné sa výlučne v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke,” doplnila Račková.

Taktiež uviedla, že vyhláška ÚVZ SR neupravuje preukazovanie sa zákonných zástupcov detí pri ich nástupe do školy. „Upravuje výhradne vstup osôb do prevádzok vrátane škôl a školských zariadení. Vo vyhláške sa uvádza, že v okresoch v treťom stupni varovania je potrebné sa pri vstupe do priestoru prevádzok preukazovať negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní. V okresoch v prvom a druhom stupni varovania nie je potrebné preukazovať sa testom pri vstupe do prevádzok,” povedala.

Ako ďalej uviedla, pravidlá pre vstup do prevádzok aj na pracoviská v okresoch v treťom stupni varovania platia tak ako doposiaľ. Pri vstupe do prevádzok teda bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, alebo iným dokladom o výnimke, ako napríklad dokladom o očkovaní, prekonaní ochorenia či napríklad o zdravotných dôvodoch.

Bez testu budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení žiaci materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy, ale aj poslucháči jazykovej školy či žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania.

Cez deň sa v okresoch v prvom a druhom stupni varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, keďže cez deň neplatí zákaz vychádzania pre tieto okresy.

Od pondelka sa začne kampaň na očkovanie

Kampaň bude trvať dva mesiace a podľa ministra zdravotníctva to bude kampaň „veľkého charakteru“. Pôjde o televízne aj rozhlasové spoty.

Minister zdravotníctva Lengvarský sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k očkovaniu tínedžerov. Myslí si, že „nie je úplne fajn,“ že sa na očkovanie dostávajú skôr tínedžeri ako starší ľudia. Lengvarský tvrdí, že sa bude pýtať na to, prečo k tomu došlo.

Môže sa stať, že 20-ročný predbehne 40-ročného, tvrdí Lengvarský. Ale podľa neho starší človek dostane termín hneď na ďalší víkend. Podľa ministra sa mohli pri registrácii vyskytnúť chyby.

Hovorilo sa znova aj o Sputnikoch

O vakcínach Sputnik V, ktoré sú už na Slovensku, sa definitívne rozhodne až po výsledkoch z maďarských a ruských laboratórií. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii. Sankcií za zverejnenie kontraktu sa neobáva, keďže k nemu došlo po dohode oboch strán. Okolnosti podpisu zmluvy Lengvarský komentovať nechcel.

„Čo sa týka ďalšieho osudu vakcín, ktoré tu máme, čaká sa na výsledky maďarského laboratória, ktoré ešte oficiálne nemáme. Ďalej sa bude čakať na výsledky z Ruska, to je otázka mesiaca,” vysvetlil.

Na otázku, či Slovensko odkúpi všetky dva milióny dávok, ako bolo plánované, alebo odstúpi zmluvy, jednoznačne neodpovedal. „Ešte bude rokovanie s ruskou stranou, určite sa budú niektoré podmienky meniť,” načrtol. V súvislosti s otázkami o efektívnosti zmluvy minister skonštatoval, že mu “bolo povedané, že ide o štandardný typ zmluvy”.

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V vo štvrtok (29. 4.) večer. Dostupná je v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH.

Rozdelenie okresov platné od 3. mája

V treťom stupni varovania sú okresy:

okres Ilava, okres Kysucké Nové Mesto, okres Lučenec, okres Martin, okres Myjava, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín,

V druhom stupni varovania sú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

V prvom stupni varovania sú okresy: