Pitie veľkého množstva zeleného čaju môže byť aj nebezpečné. Iba pár šálok denne pacientovi poškodilo pečeň

Zelený čaj patrí medzi najkonzumovanejšie a najobľúbenejšie nápoje na svete. Mnohí ľudia, okrem jeho výbornej chuti, oceňujú preukázané pozitívne účinky na organizmus. Avšak, ako tvrdí štúdia izraelských vedcov, ani so zeleným čajom by sme to nemali preháňať.

Popularita zeleného čaju je na vzostupe, vyzdvihujú sa jeho účinky pri redukčnej diéte či obsah látky s protirakovinovým účinkom, avšak ako píše recenzovaná štúdia od vedcov z Izraela, ktorá je publikovaná v časopise GastroHep, zelený čaj môže spôsobiť aj poškodenie pečene.

Nie je o tom veľa informácií

Ako uvádza portál The Times of Israel, poškodenie sa môže objaviť u niektorých ľudí a v tomto momente nie je identifikovaný spôsob, ako k tomu dochádza, ani kto má na to predispozíciu a ani to, aká látka či látky za tým stoja.

Podľa hlavného autora iba 5-stranovej štúdie, Stephena Malnicka, vedúceho internej medicíny v Kaplanovom medicínskom centre v izraelskom meste Rechovot, si zelený čaj zaslúži uznanie za svoje preukázateľné prínosy, ktoré poskytuje ľuďom už od staroveku.

„Zelený čaj súvisí s prevenciou metabolického syndrómu a podporuje chudnutie. Má tiež priaznivé účinky na srdce“, povedal Malnick.

Problémom so zeleným čajom ale je, že aj keď to nie je zvyčajné, môže spôsobiť poškodenie či zlyhanie pečene. V odbornej literatúre je zaznamenaných len 100 takýchto prípadov.

Malnick tvrdí, že problémom môže byť aj toxicita čaju spôsobená nevhodným pestovaním a čaj môže obsahovať ťažké kovy či pesticídy. Tvrdí, že ľudia by nemali prestať piť zelený čaj, ale mali by si toto riziko uvedomovať.

Kupujte kvalitné čaje

Spomenul tiež jedného mladého pacienta, ktorý mal ťažké poškodenie pečene a nikto netušil, čo ho spôsobilo. Ukázalo sa, že pred niekoľkými mesiacmi začal piť tri šálky zeleného čaju denne. Liečba zabrala a pacient sa vyliečil.

Pri pití zeleného čaju je dôležité kupovať kvalitnú sušinu od overených dodávateľov, ktorí vedia zaručiť, že ich produkt neobsahuje žiadne nežiadúce látky. V prípade, ak začnete mať prejavy poškodenia pečene (a nemusí to byť iba po konzumácii čaju), ako je zožltnutie pokožky a očných bielok, tmavo sfarbený moč, bledá stolica, nechutenstvo a svrbenie kože, okamžite navštívte lekára.

Vo všeobecnosti je ale pitie zeleného čaju bezpečné a zdravotne prospešné a je dôležité mať na pamäti, že popisovaných prípadov poškodenia zdravia je len minimum.