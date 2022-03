Písmeno Z sa stáva novodobým hákovým krížom. Jeho používanie môže byť onedlho trestným činom

Kým ešte pred tromi týždňami písmeno „Z“ u nikoho nevzbudzovalo žiadne emócie, dnes je situácia iná. Pôvodne sa začalo objavovať na ruskej bojovej technike a malo jednoduchý význam: Odlíšiť svoje vozidlá či tanky od nepriateľa. Dnes sa písmeno „Z“ stáva podporou a sympatizáciou s ruskou armádou v bojoch na Ukrajine.

Česká polícia, podľa portálu CNN Prima NEWS uvažuje o tom, že propagovanie tohto symbolu by bolo v krajine trestné, rovnako ako používanie hákového kríža.

Označovanie vojenskej techniky je, mimochodom, pomerne bežné najmä v konfliktoch, kde obidve strany používajú veľmi podobnú, či dokonca rovnakú bojovú techniku. A tomu je tak aj na Ukrajine. Pravdou je, že Rusi nepužívajú iba písmeno „Z“, avšak práve to je najpoužívanejšie a často sa objavuje na záberoch z bojov.

Význam „Zetka“

Ako sme písali v článku zo včera, Kamil Galeev, ktorý sa zaoberá témami ľudských práv, na Twitteri objasnil jeho možné významy. Hovorí aj o spustení propagandistickej kampane, ktorej cieľom je získanie podpory verejnosti k ruskej invázii na Ukrajine. Tu dodávame, že v Rusku podliehajú propagande aj štátne médiá a správy, a preto ľudia dostávajú skreslené informácie o tom, čo sa na Ukrajine aktuálne deje.

Galeev označil „Z“ symbolom novej ruskej ideológie a národnej identity. Dodal, že niektorí jeho význam spájajú s ruským pojmom, ktorý v preklade znamená „Za víťazstvo“ a ďalší si ho vysvetľujú ako „Z“ – „Západ“, čo má byť priama podpora vojakov, ktorí tiahnu na západ.

Podpora Ruska

Nezostalo iba pri tankoch, ale „Z“ začali ľudia umiestňovať na svoje autá, dodávky alebo sa dokonca objavilo na vozidle pohrebnej služby. Ľudia sa rozostavujú do tvaru tohto písmena, aby vyjadrili svoj názor. Insider spomína, že 4. marca aj dav proruských srbských demonštrantov mával s týmto symbolom.

Here you see terminally ill children from hospice and their parents making a Z formation. Yes, Russians are forcing terminally ill children dying from cancer, and their families to declare their support to Russian invasion of Ukraine. See letters Детский хоспис? Hospice for Kids pic.twitter.com/3yeHMPWXl0 — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

Zašlo to ešte oveľa ďalej. Iba pred niekoľkými hodinami svet obletela správa o kontroverznom incidente, ktorý sa odohral počas Svetového pohára v športovej gymnastike v Dauhe, píše The Guardian.

Ruský gymnasta Ivan Kuliak, ktorý získal bronzovú medailu, si na stupienok víťazov zastal vedľa zlatého ukrajinského gymnastu Illiu Kovtuna s písmenom „Z“ na svojom drese. Voči Kuliakovi začalo disciplinárne konanie.

Just saw that Russian gymnast Ivan Kuliak wore ‚Z‘ symbol at the World Cup in Doha yesterday to show his support for the war in Ukraine. Can’t think of a more disgusting thing to do and a better reason to ban Russia from sporting events altogether instead of current half measures pic.twitter.com/1rmV5UNQnR — Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 6, 2022

Podľa Daily Mail si tričko s týmto symbolom obliekla aj aktivistka Maria Butina, ktorá bola obvinená zo špionáže. Spoločne so svojimi kolegami zverejnila fotografiu v čiernych tričkách s bielym písmenom „Z“ a popisom, v ktorom vzdala podporu ruskej armáde a prezidentovi.

Česi to chcú trestať

Použitie písmena „Z“ sa už objavilo aj v Českej republike. Vyfotografoval ho dokonca hovorca polície mesta Pardubice a záber umiestnil na svoj Twitter.

Web Neovlivní.cz teraz prichádza so správou, že Česká polícia pripravuje metodologický pokyn na základe ktorého by bolo možné prešetrovať použitie tohto znaku ako podporovanie ruskej agresie. Posudzovať by sa to malo rovnako ako hákový kríž.

Pridáva sa aj slovenská SaS

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva prokuratúru a orgány činné v trestnom konaní, aby šírenie písmena „Z“, ktoré symbolizuje agresiu Ruska proti Ukrajine, stíhali podľa trestného činu rozširovania extrémistického materiálu. Poslanec za SaS Miroslav Žiak zdôraznil, že písmeno „Z“ je extrémistickým symbolom zobrazujúcim vojnu, neľudské zaobchádzanie a potláčanie základných ľudských práv a slobôd. Písmeno „Z“ sa objavuje na vozidlách či tankoch Ruskej federácie, ktoré bojujú na Ukrajine. Tlačovú správu poskytol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Každý, kto šíri tento symbol, sa podľa nás dopúšťa trestného činu, pretože obhajuje a podceňuje nenávisť a násilie. Extrémistický materiál je aj v Trestnom zákone zadefinovaný ako ten, ktorý ospravedlňuje, schvaľuje, popiera alebo hrubo zľahčuje genocídu, zločiny proti mieru, či zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny. Považujem za nesmierne dôležité, aby prokuratúra začala okamžite konať,“ vyzval Žiak. Dodal, že pri dokázaní viny hrozí väzenie až na dva roky.