Písmeno „e“ vyhodil z názvu z prostého dôvodu. The Weeknd bol závislý od liekov a drog, dnes je svetovou hviezdou

Na konte má desiatky prestížnych hudobných ocenení, viacero celosvetových hitov a široká verejnosť ho považuje za ikonu modernej hudobnej kultúry. Hviezdny spevák The Weeknd má však za sebou pomerne búrlivé dospievanie, ktoré sa nezaobišlo bez drog, alkoholu či dokonca problémov so zákonom. Dnes je z neho už aj herec, keďže spoločne s dcérou Johnnyho Deppa je tvárou seriálu The Idol.

V článku sa dozviete aj: ako vyzeralo jeho detstvo;

prečo odišiel z domu;

podľa čoho vznikol jeho pseudonym;

ktorý hit ho dostal na vrchol;

prečo bojkotuje Grammy.

Abel Makkonen Tesfaye, známy ako The Weeknd, sa narodil vo februári 1990 v kanadskom Toronte. Jediné dieťa etiópskych prisťahovalcov však nevyrastalo v najvyhovujúcejších podmienkach. Otec opustil rodinu krátko po synovom narodení, na čo však hviezdy spevák spomína s odstupom času s pochopením.

„Otca som videl, keď som mal asi 6 rokov, potom keď som mal 12. Teraz ani neviem, kde žije a čo s ním je. Nesúdim ho, pretože nebol násilný, nebol alkoholik. Určite je to dobrý chlap,“ povedal úprimne Tesfaye v rozhovore pre Rolling Stone. Mladík tak vyrastal len s matkou a babičkou, ktorá ho naučila hovoriť plynulou amharčinou, teda semitským jazyk, ktorý je typický pre Etiópiu.

Ideme preč na jeden víkend

Časom sa v škole naučil po francúzsky, prirodzene aj po anglicky, čo z neho v mladom veku robilo už trilingválneho človeka. Od puberty sa začal aktívne zaujímať o hudbu, kreatívny marketing či fotografie, čo ho spojilo so spolužiakom La Marom Taylorom. Keď mali 17 rokov, Tesfaye prišiel s nápadom, aby obaja odišli zo školy, aj z domu a začali podnikať.

„Vzali sme si z domu matrace, hodili ich do kamarátovej dodávky a odišli sme s tým, že ideme preč na jeden celý víkend. Popravde, už nikdy sme sa nevrátili domov,“ povedal Tesfaye o jeho životnom rozhodnutí, ktoré napokon aj ovplyvnilo finálny výber jeho umeleckého mena. Ich plán dosiahnuť vo svete popkultúry niečo veľké si však musel ešte počkať.

Medzi rokmi 2007 až 2009 sa často ocitol v rukách polície, prežil pár dní na ulici a výnimkou neboli ani drogy na čele s kokaínom či MDMA. Hudobník mal vraj záľubu v rôznych psychotropných látkach vrátane liekov proti bolesti a kašľu, pomocou ktorých mohol tvoriť hudbu. V interview pre GQ v roku 2021 poznamenal, že užíval viaceré drogy, no dnes je to už minulosťou a okrem marihuany je už čistý. Vzťah k alkoholu nie je negatívny, no dnes si podľa vlastných slov vypije len raz za čas.

Veci sa pohli vpred