Pes je naozaj najlepší priateľ človeka. Nová štúdia dokazuje, že psy sú na vzťah s ľudmi doslova naprogramovaní

O tom, že pes je najlepší priateľ človeka mnohokrát netreba nikoho presviedčať. Keď si človek so psom vytvorí puto, často je veľmi silné až osoba naberie dojem, že mu jeho pes rozumie. Podľa najnovšej štúdie o prepojení ľudskej a psej myse je to však naozaj pravda.

Správna výchova psa môže dať zabrať, no drvivá väčšina majiteľov týchto štvornohých miláčikov si potom nevie vynachváliť momenty, kedy ich pes reaguje až nadmerne bystrým spôsobom. Niekoľko nedávnych štúdií ponúka prekvapujúce pohľady na metódy, akými sú naši psí spoločníci schopní komunikovať s ľuďmi.

Najnovšia z týchto štúdií publikovaná v Nature – Scientific Reports, o ktorej píše aj Business Insider, zistila, že psy dokážu porozumieť rozdielu medzi náhodnými a úmyselnými činmi svojich majiteľov.

Začiatkom tohto leta ďalší výskum preukázal, že aj keď šteniatka nevyrastajú od narodenia len s ľudmi, ale predovšetkým s inými psami, stále lepšie rozumejú našim gestám než mláďatá vlka, ktoré sú vychovávané ľuďmi. Dodatočný test a výskum popisuje, že šteniatka sa doslova rodia pripravené na interakciu s ľuďmi.

K zisteniu dopomohol šikovný test

„Komunikačné schopnosti psov ich jedinečne “nastavujú” tak, aby zaplnili medzeru, ktorá je medzi nimi a ľudskou rasou. Mnoho z úloh, ktoré pre nás vykonávajú teraz i v minulosti, napríklad pasenie, lov, dohľadávanie, vyzisťovanie – uľahčuje ich schopnosť porozumieť našim narážkam,” uviedla v rozhovore pre Insider Emily Brayová, výskumná pracovníčka v oblasti poznávania psov na University of Arizona v Tucsone.

Psy uznávajú zámery svojich majiteľov a na základe štúdie, o ktorej píše web Science Alert, sa zistilo, že psy môžu rozoznať rozdiel medzi nešikovným človekom, ktorý im chce dať pochúťku a osobou, ktorá túto odmenu úmyselne zadržiava.

Vedci spustili experiment: Človeka a psa oddelila plastová bariéra, v ktorej je malá medzera v strede dostatočne veľká na to, aby sa do nej mohla dostať ruka. Bariéra však nepresahovala dĺžku miestnosti, takže psy ju mohli obísť, ak chceli.

Experiment dokázal, že pes rozozná nešikovnosť od zámeru

Najprv ponúkli kúsok, ale zrazu ho zhodili na stranu bariéry a povedali: „Hups.“ (náznak nešikovnosti, pozn.) Potom sa pokúsili prejsť pochúťku, ale medzera bola zablokovaná. Nakoniec ponúkli dobrotu, ale potom stiahli ruku a zasmiali sa. Experimentátori vyskúšali toto nastavenie na 51 psoch a načasovali, ako dlho každému trvalo prejsť okolo bariéry a získať maškrtu. Výsledky ukázali, že psy čakali na získanie pamlsku oveľa dlhšie, keď ho experimentátor účelovo zadržal, než keď ho experimentátor zhodil alebo sa cez bariéru nedostal.

Ďalší výskumný proces bol zameraný na úvodnú interakciu ľudí a 375 šteniat, ktoré vyrastali primárne len okolo vlastných súrodencov. Vedci fascinujúco zistili, že výkonnosť šteniat v sociálnych úlohách sa v priebehu experimentu nezlepšila, čo naznačuje, že to nebolo súčasťou procesu učenia. Namiesto toho si myslia, že psy sa rodia so sociálnymi schopnosťami, ktoré potrebujú na to, aby dokázali čítať ľudí a porozumieť našim zámerom.

Pes však nie je vlk

Podľa výskumov psy požiadajú ľudí o pomoc oveľa častejšie ako vlci odchovaní ľuďmi. Štúdia porovnávala 44 šteniat odchovaných s ďalšími psami z vrhu s 37 vlčími šteniatkami, ktoré dostávali takmer neustálu ľudskú starostlivosť v stredisku pre voľne žijúce zvieratá v Minnesote. Vedci testovali, ako dobre môžu psy a vlci nájsť maškrtu ukrytú v jednej z dvoch zakrytých misiek, a to tak, že sledujú pohľad a špicatý prst človeka.

Psie mláďatá boli dvakrát úspešnejšie ako ich vlčie náprotivky, aby vybrali správnu misku, aj keď strávili oveľa menej času medzi ľuďmi. Mnoho šteniatok to tak pochopilo správne na prvý pokus, čo naznačuje, že na to, aby dodržiavali tie ľudské gestá, nepotrebovali školenie.

„Psy majú prirodzene lepšie schopnosti porozumieť kooperatívnej komunikácii ľudí ako vlci, dokonca už od šteniatka,“ hovorí pre Insider Hannah Salomons, výskumná pracovníčka v oblasti poznávania zvierat na Duke University. „Na základe našich výsledkov by som povedala, že príroda v tomto ohľade rozhodne hrá väčšiu úlohu ako výchova,“ dodala.

Naproti tomu, vlci sa s väčšou pravdepodobnosťou pokúsili problém vyriešiť samostatne bez vyhľadávania pomoci človeka. Aj na základe tejto štúdie tak možno spokojne tvrdiť, že pes je naozaj najlepším priateľom človeka.