Váš pes dokáže zistiť, kedy mu klamete, hovoria vedci v novej štúdii

Takúto nevinnú lož zrejme vyslovil majiteľ nejedného psa. Zdá sa však, že štvornohého miláčika len tak ľahko neoklamete. Vedcom sa podarilo zistiť, že pes poľahky dokáže zistiť, kedy sa ho snažíte oklamať.

Pes vie, kedy je človek nedôveryhodný

Váš pes sa síce možno zľakne vysávača, snaží sa chytiť svoj vlastný chvost a ako bláznivý šteká na veveričky, no verte, že je inteligentnejší, ako by ste si mysleli. Ako píše portál BBC, podľa nejednej štúdie dokáže pes poľahky odhadnúť emócie svojho majiteľa. Dokážu určiť, kedy je ich majiteľ smutný alebo šťastný a údajne im nie je cudzia ani žiarlivosť.

Ako však informuje štúdia publikovaná v časopise Animal Cognition, zdá sa, že pes dokáže odhaliť aj to, kedy je človek nečestný a klame. Akonáhle sa pes rozhodne, že je daná osoba nedôveryhodná, nebude sa ňou viac zaoberať.

Už dlho je známe, že pes chápe, čo to znamená, keď na niečo ukážete. Ak napríklad majiteľ psa ukáže na miesto, kde by sa mala nachádzať loptička, pes pôjde a miesto preskúma, aby loptičku našiel. Nový výskum však ukazuje, že pes veľmi rýchlo pochopí, ak sa ho snažíte oklamať.

Sociálna inteligencia psa sa neustále vyvíja

Tím japonských vedcov túto domnienku otestoval na 34 psoch. V rámci experimentu odborníci rukou ukázali na nádobu, v ktorej sa nachádzalo jedlo. V druhom kole však ukázali na nádobu, v ktorej jedlo nebolo. Na tretí pokus vedec opäť ukázal na nádobu obsahujúcu jedlo. Po treťom pokuse však pes nereagoval.

To naznačuje, že pes sa poučil z predchádzajúcej skúsenosti a zistil, že tento konkrétny človek ho môže oklamať. Ak prišiel ďalší odborník a opäť ukázal na nádobu, pes ju išiel skontrolovať. To podľa odborníkov znamená, že pes vyhodnotil, že novej osobe dôverovať môže. Vedci v štúdii dodávajú, že pes je oveľa sofistikovanejšie zviera, ako by ste si možno mysleli. Niet sa čo čudovať. Spoločníkom človeka je pes už tisícky rokov a jeho sociálna inteligencia sa neustále vyvíja.

Potrebujú predvídateľnosť

V rámci ďalších výskumov chcú vedci otestovať to, ako by v podobnej situácii reagoval príbuzný psa, napríklad vlk. To pomôže zistiť, či je schopnosť selektovať dôveryhodných ľudí naozaj výsledkom zdomácnenia psov.

Okrem toho, pes má rád predvídateľnosť. Ak je jeho okolie nepredvídateľné, pes môže pociťovať strach, nepokoj a úzkosť, následkom čoho sa môže správať agresívne. To znamená, že ak je majiteľ psa nepredvídateľný, nemôže od psa očakávať za každých okolností poslušné správanie.