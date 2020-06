Pentagon by v najbližších mesiacoch mohol vykonať nový jadrový test. Rusko a Čína ich údajne už robia

Testy atómových bômb sú symbolom minulosti a hlavne studenej vojny. Pravdou je, že jediný, kto oficiálne vykonával v poslednej dobe jadrové skúšky, bola Severná Kórea, no aj táto krajina ho naposledy vykonala na jeseň roku 2017 a odvtedy nebol podniknutý žiadny. Možno aj v tomto kontraste prekvapuje, že USA zvažuje nový jadrový test.

Naposledy v roku 1992

Predstavitelia americkej vlády diskutovali ešte v polovici mája o tom, či majú Spojené štáty uskutočniť svoju prvú jadrovú skúšku od roku 1992, ktorá by bola potenciálnym varovaním pre Rusko a Čínu, informuje TASR.

Podľa vyjadrenia predstaviteľov, ktoré si všimol portál vtm.zive.cz, ak by americké ministerstvo obrany dostalo povolenie, nový jadrový test uskutočnený pod zemou by mohol prebehnúť počas niekoľko mesiacov.

Zároveň sa však zatiaľ nič nemení na americkej politike netestovania jadrových zbraní. Téma testu sa objavila na stretnutí zástupcov agentúr pre národnú bezpečnosť po obvineniach zo strany vlády USA, že Rusko a Čína vykonávajú nukleárne testy menšieho rozsahu, uviedol denník Washington Post s odvolaním sa na vysokopostavený vládny zdroj a dvoch bývalých amerických predstaviteľov oboznámených so záležitosťou, ako uvádza TASR.

USA naposledy vykonali jadrovú skúšku v roku 1992 v rámci operácie Julin. USA potom podpísali dohodu o úplnom zákaze jadrových skúšok. Táto zmluva však nie je ratifikovaná.

Rýchle vykonanie testu

Drew Walter, ktorý sa v Pentagone venuje otázkam ohľadom jadra, nedávno povedal, že pokiaľ by velenie, čiže americký prezident, vydal pokyn na vykonanie jadrového testu, či už z geopolitických dôvodo, alebo z nutnosti otestovania novej zbrane, tak by k tomu mohlo prísť veľmi rýchlo.

Znamená to, že lokalita na vykonanie podzemného testu by mala byť pripravená. Test by tak so zjednodušenou diagnostikou a zberom dát z testu mohol byť vykonaný pomerne rýchlo.

Momentálne je ťažké odhadovať, či naozaj k jadrovej skúške dôjde. V každom prípade, takýto krok by pravdepodobne neostal bez odozvy a mnohé štáty by ho odsúdili. Čo je však najhoršie, test by mohol inšpirovať Rusko a Čínu a tie by takisto mohli začať vykonávať jadrové testy (aj keď USA ich z toho už obviňuje). Možno by sme sa tak vrátili do éry studenej vojny, keď v podstate takmer každý mesiac prebiehal nejaký test atómových zbraní.

Tu je jedinou malou útechou to, že takéto testy prebiehajú pod zemou a sú dôkladne zabezpečené pred únikom radiácie, a tak nie sú také nebezpečné, ako to bolo v prípade atmosferických testov.