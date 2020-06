John Travolta ako Forrest Gump: Títo herci mali hrať hlavné postavy v obľúbenom filme

Nad tým, ako by mohli vyzerať niektoré filmy či seriály, keby v nich hrali iní herci, sa zrejme zamýšľajú len skalní fanúšikovia filmového umenia. My v našej redakcii to robíme pomerne pravidelne, čoho dôkazom sú aj už tri vydané články o tom, ako mohli vyzerať seriály ako Hra o tróny či sitkomy Priatelia a teória veľkého tresku, keby do hlavných postáv tvorcovia obsadili iných hercov. Tentokrát ale v našom článkovom seriáli nahliadneme do zvažovania hlavného obsadenia kultovej drámy Forrest Gump.

Snímku Roberta Zemeckisa z roku 1994 snáď netreba nikomu zvlášť predstavovať. Forresta Gumpa vedia mnohí milovníci kinematografie citovať a film sme mohli vidieť už toľkokrát, že sa to nedá ani len spočítať na prstoch oboch rúk i nôh.

Hlavné úlohy v tejto dráme stvárnili Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise a oscarový film bol dokonca prvou veľkou filmovou úlohou pre (vtedy ešte) mladého herca Haleyho Joela Osmetna (ten chlapec, čo vidí mŕtvych ľudí v mysterióznom filme Šiesty zmysel). Dalo by sa povedať, že iné obsadenie si už vo Forrestovi Gumpovi ani nedokážeme predstaviť. Istotne je ale každému zrejmé, že ani v prípade tohto filmu neboli voľby hlavných hrdinov pre jeho tvorcov tými úplne prvými. Nechýbalo totiž veľa a hlavné postavy by sme si spájali s celkom inými menami Hollywoodu.

Kto mal teda stvárniť hlavné postavy v kultovom filme, ktorý získal šesť cenných sošiek Oscara?

Travolta, Bill Murray aj John Goodman ako Forrest

Začneme asi najdôležitejšou spomedzi postáv, ktorou je titulný hrdina. Toho s veľkou noblesou stvárnil obľúbený herec Tom Hanks, ktorý však nebol prvou voľbou režiséra a už vôbec nie autora knižnej predlohy, Winstona Grooma.

Rolu, ktorá Hanksovi dokonca priniesla Oscara, si malo zahrať hneď niekoľko hercov a jednou z prvých volieb bol John Travolta. Ten mal však v tej dobe na stole viacero ponúk a pre jednu z nich sa aj rozhodol. Forrest Gump to však nebol.

Každému, kto sa vo svetovej kinematografii aspoň trošičku orientuje, je zrejme jasné, kvôli ktorému filmu Travolta napokon rolu Forresta odmietol. Treba ale uznať, že sa rozhodol pomerne múdro – zahral si totiž v inom kultovom filme, ktorý dokonca mnohí považujú za najkultovejší film všetkých čias – v Tarantinovom Pulp Fiction. Ako ale neskôr Travolta priznal, rozhodnutie oľutoval.

Autor knižnej predlohy, ktorý s výberom herecov pomáhal, zašiel v predstavách o hlavnom hrdinovi ešte ďalej. Forresta totiž videl v hercovi Johnovi Goodmanovi (sitkom Roseanne, komédia Big Lebowski a ďalšie).

Ďalšími zvažovanými menami pre titulnú postavu boli aj herci Bill Murray či Chevy Chase, internetom tiež koluje napríklad pikoška, že zahrať si ho mohol aj Sean Penn. Všetci títo herci však napokon od projektu cúvli a rolu dostal Tom Hanks.

Jenny s tvárou Jodie Foster či Demi Moore

Nebolo to však len pri Forrestovi. Prvé voľby režiséra pri obsadzovaní Forrestovej lásky Jenny vyzerali tiež celkom inak a dalo by sa povedať, že pomerne ešte hviezdnejšie.

Táto postava totiž bola ponúknutá napríklad herečke Jodie Fosterovej, ktorá sa preslávila stvárnením hlavnej hrdinky v krimi thrilleri Mlčanie jahniat. Tá však rolu odmietla. Následne sa preto tvorcovia rozhodli osloviť aj ďalšie dve herečky, ktoré boli v tej dobe na vrchole slávy a priniesli by želané ovocie. Ani Nicole Kidman a ani Demi Moore však Jenny hrať nechceli a rola potom pristála herečke Robin Wrightovej, pre ktorú to bola prvá väčšia filmová úloha, ktorá jej prakticky otvorila dvere do Hollywoodu.

Raper Ice Cube ako Bubba Blue

Černošského kamaráta Bubbu Blue z vojny vo Vietname, s ktorým Forrest neskôr založil Bubba Gump Shrimp Company taktiež nemal najskôr hrať herec Mykelti Williamson. Táto postava bola najskôr ponúknutá raperovi, producentovi a hercovi Ice Cubeovi. Ten však rolu z neznámych príčin odmietol a rovnako tak aj jeho kolega David Alan Grier (hral napríklad v Jumanji, v rodinnej komédii Myšiak Stuart Little či v seriáli The Resident).

Iný mal byť aj režisér

Niet pochýb, že režiséra Roberta Zemeckisa Forrest Gump preslávil. Napokon ide o jeho najzárobkovejší film kariéry a vyniesol mu aj prestížne filmové ocenenia, vrátane Oscara či Zlatého glóbusu. Ani v tomto prípade však nechýbalo veľa a hlavou tohto projektu nemusel byť. Štúdio Paramount Pictures totiž najskôr s réžiou snímky oslovili jeho kolegov – Terryho Gilliama (člen Monty Python’s Flying Circus) či Barryho Sonnenfelda (Rodina Addamsovcov, Muži v čiernom). Obaja však odmietli.