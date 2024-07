Patrí medzi najkrajšie pláže na svete: Tento európsky raj vám vyrazí dych a vyhnete sa tu najväčším horúčavám

Mnohí si leto bez pláže ani len nevedia predstaviť. Pekelné horúčavy, ktorým čelíme aj v súčasnosti, ale situáciu neraz komplikujú. More síce láka, no klimatizovaná miestnosť možno láka ešte viac. Túto pláž si ale užijete aj v prípade, ak nie ste fanúšikom neznesiteľného tepla.

Jedna z najkrajších pláží na svete

Ako informuje web Euronews, zatiaľ čo juh Španielska sužujú výstrahy pred nadmernými horúčavami, sever krajiny je na tom o niečo lepšie. V letovisku San Sebastián si momentálne môžete užiť teploty v rozmedzí 23 až 27 °C, čo z neho robí skvelý únik pred horúčavami na pobreží.

San Sebastián ponúka všetko, po čom dovolenkár môže zatúžiť. Od mesta plného skvelých reštaurácií a kaviarní, až po jednu z najlepších pláží na svete. Ako sme vás pred časom informovali, pláž La Concha obsadila v rebríčku najlepších pláží na tento rok tretiu priečku (po Praia da Falesia v Algarve a Spiaggia dei Conigli na Sicílii).

Takto sa sem dostanete

Tisícky skvelých hodnotení má táto pláž aj na populárnom cestovateľskom webe Trip Advisor. Ľudia píšu, že sa do letoviska San Sebastián určite ešte vrátia. Niektorí chvália, že na pláž je jednoduchý prístup a svojou krásou vám vyrazí dych, navyše je čistá, ako vystrihnutá z časopisu. Ľuďom sa páči aj množstvo podnikov, ktoré sú priamo po ruke a môžete si v nich užiť napríklad osviežujúci drink.

Niektorí dokonca píšu, že je to pláž snov, ktorú jednoducho musíte aspoň raz za život zažiť. Ako sa sem dostanete? Cesta síce nie je najkratšia, no jednoznačne stojí za to. S jedným prestupom ste tu z viedenského letiska za 6 hodín a 50 minút (cesta späť trvá s jedným prestupom 5 hodín). Najlacnejšie spiatočné letenky vás vyjdú na 116 eur.