Za noc dáte 12 eur, najete sa už od 4 eur: Táto európska destinácia patrí medzi najlacnejšie, týmto vás očarí

Užiť si dovolenku nemusí znamenať, že miniete všetky svoje úspory a ďalší rok budete šetriť len na to, aby ste v lete opäť mohli ísť na drahú dovolenku. Dôkazom je Kišiňov, mesto, ktoré patrí medzi tie najlacnejšie, no jednoznačne má čo ponúknuť.

Mesto sa podarilo nanovo vybudovať

Ako informuje Britannica, Kišiňov je hlavným mestom Moldavska a rozkladá sa pozdĺž rieky Bâcu. Prvá oficiálna zmienka o ňom sa objavila v roku 1436 a postupne sa stávalo čoraz dôležitejšou obchodnou tepnou. Kišiňov prekonal mnoho ťažkostí a prekážok, od vojnových konfliktov, cez ničivé zemetrasenie v roku 1940 (jeho epicentrum síce bolo v Rumunsku, no zasiahlo obrovskú oblasť vrátane Moldavska a vyžiadalo si množstvo obetí na životoch), až po antisemitizmus, ktorý vyústil do brutálneho krviprelievania.

Druhá svetová vojna Kišiňov značne poškodila, no mesto sa podarilo v podstate vybudovať nanovo a aj v súčasnosti je považované za dôležité industriálne, ale aj kultúrne centrum krajiny. Dnes tak môžete preskúmať novšie, modernejšie časti, ale aj tie staršie, ktoré stále dýchajú históriou. Mieša sa tu sovietska stalinistická architektúra s brutalistickou a s modernou.

Podľa webu Moldova Travel si tu ale na svoje prídu aj milovníci zelene, ktorej si tu taktiež užijete dostatok, na rozdiel od nejedného veľkého rušného mesta. Nájdete tu množstvo veľkých parkov, ale aj vyše 20 jazier. Vďaka tomu je na dovolenku ideálna jar, keď všetko kvitne, ale aj leto, keď v parkoch a pri jazerách nájdete trochu úľavy od horúčavy. Ľudia si na Trip Advisore nevedia vynachváliť napríklad Dendrarium Park, ktorý vraj budí dojem, akoby ste sa zrazu ocitli v inom svete. Za vstup sa platia v prepočte približne dve eurá.

Centrum skvelého vína a jedla

Kišiňov je známy aj produkciou tabakových výrobkov a vína. Podľa Lonely Planet sa hovorí, že všetky moldavské cesty vedú práve do Kišiňova, mesta skvelého vína a jedla. Kišiňov je taktiež plný zaujímavostí, ako sú múzeá, zvláštnou atmosférou dýchajúce kostoly, vonkajšie trhy, kde môžete vyskúšať lokálne dobroty, na aké inde nenatrafíte, historické pamiatky, divadlá a mnoho ďalšieho.

Dosýta sa môžete najesť v množstve kvalitných reštaurácií a miestne vína ochutnávať v útulných vinárničkách. Moldova Travel upozorňuje, že nespornou výhodou Kišiňova je, že všetko si tu môžete užiť neraz za omnoho nižšie ceny ako v iných európskych mestách. Ak toho chcete stihnúť čo najviac, Visit Chisinau informuje, že zaujímavosti si môžete pozrieť počas víkendov pohodlne aj z turistického trolejbusu. Dospelá osoba za tento zážitok zaplatí v prepočte približne 6 eur. Ak sa chcete o Kišiňove dozvedieť viac, zaplatiť si môžete aj prehliadku mesta, na ktorej vás bude sprevádzať miestny sprievodca.

Čo musíte v Kišiňove vidieť a zažiť? Ako sme už spomínali a ako píše aj Get Your Guide, nemali by ste vynechať prehliadku niektorého z miestnych vinárstiev a vínnych pivníc, samozrejme, spojenú s ochutnávkou. Medzi najslávnejšie európske vinárne patrí napríklad Cricova. National Geographic zas upozorňuje, že len niekoľko kilometrov od Kišiňova nájdete vínnu pivnicu, ktorá o sebe s hrdosťou prehlasuje, že je najväčšia na svete – Mileștii Mici. Získala si dokonca aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov, je tu totiž uskladnených viac ako 1,5 milióna fliaš vína.

Raj pre milovníkov histórie

