Patrí medzi najkrajšie európske pláže: O tomto stredomorskom klenote ste možno ešte nepočuli

Cyprus patrí medzi populárne dovolenkové destinácie aj medzi Slovákmi. A práve tu nájdete jednu z najkrajších pláží v Európe. Ak ste ju ešte nestihli navštíviť, Nissi Beach nesmie chýbať na vašom cestovateľskom zozname.

Jedna z najkrajších pláží Európy

Ako píše Mail Online, Nissi Beach v Aya Napa na Cypre je známa vďaka nádhernej tyrkysovej vode a zlatistému piesku. Mnohí si ju obľúbili aj vďaka tomu, aká je čistá. Podľa webu Cyprus Passion si dokonca vyslúžila prezývku „stredomorský klenot“ a jednoznačne je to raj na zemi pre milovníkov slnka a relaxu.

Nájdete tu všetko, čo len môžete potrebovať, pláž totiž poskytuje špičkové služby a vybavenie a okrem iného mnohých poteší aj to, že kompetentní sú naozaj odhodlaní dodržiavať environmentálne normy. Úchvatnú krásu pláže ešte viac zvýrazňuje okolitá zeleň a príroda, ktorej si v Aya Napa môžete užiť dosýta. Jedným z jedinečných prvkov pláže Nissi je malý ostrov, ktorý sa nachádza len kúsok od pobrežia. Môžete k nemu doplávať, alebo v čase odlivu prejsť.

Takto sa sem dostanete

Na svoje si tu prídu aj milovníci adrenalínových zážitkov. Môžete tu vyskúšať rôzne vodné športy vrátane parasailingu či jazdy na vodných skútroch. Pod hladinou vás zas čaká čarovný svet, ktorý môžete preskúmať, ak máte radi potápanie a šnorchlovanie. Po dobrodružstvách zas môžete ochutnať dobré lokálne jedlá v niektorej z plážových reštaurácií.

Skvelými hodnoteniami sa Nissi Beach môže pochváliť aj na Trip Advisore. Mnoho návštevníkov sa zhoduje, že je to jednoducho čarovné miesto, ktoré musíte navštíviť. Dostanete sa sem z viedenského letiska už za tri hodiny, pričom najlacnejšia letenka vás vyjde na 65 eur. Pristanete v oblasti Larnaky, odkiaľ je to na Nissi Beach približne 40 minút cesty. Na ostrove ale funguje sieť taxíkov či minibusov, ktoré cestujúcich odvážajú do vybraných destinácií.