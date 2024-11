Partner Zdeny Studenkovej si myslel, že sa s ním herečka len zahráva. Potom nastal zlom, ktorý rozhodol o ich vzťahu

Jedna z najznámejších slovenských herečiek má dôvod na oslavu. Dostala sa do Siene slávy za to, čo dokázala vo svojej dlhoročnej kariére. Šťastná môže byť aj v súkromnom živote, v ktorom si spolunažíva so svojím partnerom. Ten priznal, že ich začiatky boli mätúce.

Ocenená za svoj prínos

Pred pár dňami ju Slovenská televízia uviedla do Siene slávy za svoje celoživotné dielo a za to, čo urobila pre slovenskú kultúru, ako informovala STVR. Zdena Studenková, podľa ktorej aj jej partnerovi možno pripísať jej mladistvý vzhľad, keďže je s ním šťastná a neoberá ju o energiu, prezradila, čo to pre ňu znamená.

„Ako vravím, je potešujúce, keď sa človek dostane do toho štádia, keď povie, že veľký talent divadelníctva, nový talent do 35 rokov. Sieň slávy je už také, ako keby ste mali bilancovať, ale ja si myslím, že až keď sa život uzavrie, tak sa môže potom. Tí iní majú čo bilancovať, či ten život a práca stáli za to,“ dodala.

Neveril jej