Parlamentné voľby budú 30. septembra, termín vyhlásil Boris Kollár

Voľby do Národnej rady (NR) SR budú v sobotu 30. septembra. Termín v piatok vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Termín predčasných volieb už bol zverejnený aj v Zbierke zákonov SR.

Politické strany, hnutia či koalície majú podľa zákona podať kandidačné listiny najneskôr 90 dní pred dňom konania sa volieb zapisovateľovi štátnej komisie. Zaplatiť musia volebnú kauciu 17 000 eur. Vráti sa tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách aspoň dve percentá hlasov.

Oficiálna volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov sa okrem financií na kampaň započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu politickej strany v čase začínajúcom sa 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb a tiež rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

Legislatíva za volebnú kampaň označuje akúkoľvek činnosť politickej strany, hnutia, ich koalície a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí a smeruje k propagácii ich činnosti, cieľov a programu s cieľom získania volenej funkcie. „Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov,“ spresňuje zákon.

Kandidujúce subjekty musia mať transparentný účet. Volebná kampaň sa končí volebným moratóriom, teda 48 hodín pred dňom konania sa volieb.

Voliť vo voľbách môžu podľa zákona občania SR, ktorí majú najneskôr v deň hlasovania aspoň 18 rokov. V parlamentných voľbách sa dá voliť aj zo zahraničia, a to poštou. Treba však o to požiadať. Možno to urobiť listom alebo elektronicky. Hlasovať možno v ktoromkoľvek meste či obci na Slovensku, nielen v mieste trvalého bydliska. Potrebný je na to však hlasovací preukaz.