Padajú teplotné rekordy. Na Slovensku máme jarných +20 stupňov, SHMÚ hlási, že bude ešte teplejšie

Viac ako 20 stupňov Celzia je aktuálne v Hurbanove, kde je 20,5 stupňa Celzia a teplota nad túto hodnotu vystúpila aj v Prievidzi. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.

“Teplota vzduchu je v týchto chvíľach už veľmi blízka k svojej maximálnej hodnote. V Hurbanove máme 20,5 stupňa Celzia, čo je len o jednu desatinu menej ako absolútny rekord zimy pre územie Slovenska. Tento rekord držia Žihárec a Hurbanovo zo dňa 28. februára 2019,” uviedli meteorológovia. Vtedy bolo na obidvoch staniciach zhodne po 20,6 stupňa Celzia. Zajtra nás čaká podobné počasie aj teploty. Na Slovensko momentálne prúdi teplý vzduch až z Afriky, najbližšie dni bude tlaková výš.

Viac ako 20 stupňov Celzia je v týchto chvíľach aj v Prievidzi. V stredu (24. 2.) tam namerali maximálnu teplotu 20,3 stupňa Celzia. “Pre túto stanicu to znamenalo nový rekord zimy. Priam neuveriteľnou je tiež hodnota takmer 18 stupňov Celzia v Poprade. Ide tiež o nový rekord zimy. Teplota vzduchu ešte môže nepatrne stúpať,” dodali meteorológovia.

V kotlinách je stále chladno

Na Slovensku sa vo štvrtok dopoludnia vyskytli veľké teplotné rozdiely. V niektorých dolinách a kotlinách je teplota od troch do desiatich stupňov Celzia, vo vyšších svahových polohách je teplejšie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Chladnejšie je napríklad v Záhorskej a Východoslovenskej nížine, teplejšie v Podunajskej nížine a Hornonitrianskej kotline. “Na Podunajskej nížine je dnes výrazne teplejšie ako včera (stredu – pozn. TASR). V stredu tam bola dlho nízka oblačnosť, ale dnes je tam jasno,” uvádzajú meteorológovia.

Ako bude cez víkend

Počas víkendu by malo byť slnečno. Teploty budú v piatok do 15 stupňov, čaká nás malá oblačnosť. Počas víkendu sa ale začne počasie mierne meniť, bude polooblačno, s teplotami od 4 do 9 stupňov, pršať však nebude. Budúci týždeň sa však opäť môžeme tešiť na nadštandardné teploty a prvý marcový týždeň by mal byť opäť slnečný.

Rok 2020 bol zatiaľ najteplejším

Minulý rok skončil celosvetovo spolu s rokom 2016 ako najteplejší rok za posledných 140 rokov. Na Slovensku bol rok 2020 silne nadnormálny a zaradil sa tak medzi desať najteplejších rokov zaznamenaných od začiatku meteorologických meraní. Minulý rok bol tiež zrážkovo nadnormálny. Informovali o tom klimatológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Jozef Pecho a Pavol Faško na tlačovej konferencii.

Rok 2020 skončil s odchýlkou 1,3 stupňa Celzia, hovorí Pecho. Najteplejším mesiacom bol február a tiež aj december. Najchladnejším bol máj. Pecho skonštatoval, že všetky ročné obdobia boli, s výnimkou jari, výrazne teplotne nadnormálne. Najvyššiu dennú teplota, 36 stupňov Celzia, namerali vlani meteorológovia v júli v Senici. Najnižšiu dennú teplotu zaznamenalo SHMÚ v marci, a to mínus 22 stupňov Celzia.