Ovocinári budú mať hlavu v smútku: Dajte si pozor na prízemný mráz, miestami bude aj −9 stupňov Celzia

Aj počas noci na sobotu (10. 5.) a prvých ranných hodín bude platiť výstraha pred prízemným mrazom, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ju vydal pre celé územie krajiny.

Mínusové teploty očakávajú meteorológovia medzi polnocou a 7.00 h. Kým na juhozápade a juhu Slovenska upozorňujú na hodnoty do mínus 4 až mínus 5 stupňov Celzia, v severnejších oblastiach SR môže teplota počas noci a nadránom klesnúť až na mínus 7, v regiónoch ako Orava, Turiec, Liptov, Spiš, Horehronie i Gemer dokonca až na 9 stupňov pod nulou.

„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ dodávajú meteorológovia.

Aké počasie nás čaká?

V sobotu bude spočiatku jasno až polojasno, no postupne začne od severu pribúdať oblačnosť. V podvečerných hodinách sa môžu najmä na severe objaviť prehánky, vo vyšších polohách aj snehové. Nočná teplota klesne na 4 až -1 °C, v dolinách miestami až k -3 °C, prízemný mráz hrozí aj v nížinách. Denná teplota vystúpi na 14 až 19 °C, no na severe to bude len 10 až 14 °C. Vietor bude len slabý, popoludní mierny severozápadný.

V nedeľu bude zrána prevažovať veľká oblačnosť s prehánkami, najmä na severe a východe, vo vyšších polohách opäť aj snehovými. Počas dňa sa však oblačnosť pretrhá a zrážky ustúpia. Denné teploty sa budú pohybovať od 14 do 19 °C, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši len okolo 12 °C. Vietor sa počas dňa zmení na prevažne severný s rýchlosťou 10 až 30 km/h.