Ostrý konflikt medzi účastníčkami Ruže pre nevestu. Psychologičke praskli nervy, takto sa vyjadrila na ich adresu

Aj keď Ruža pre nevestu už dávnejšie skončila, niektoré konflikty pretrvávajú. Najnovšie sa nahnevala psychologička Timea Kerekes. Ako zachytil portál Topky, nahnevali ju poznámky v podcaste Terezy Kosecovej, bývalej účastníčky šou.

V poslednej sérii Ruže pre nevestu pôsobila psychologička Timea Kerekes ako tajná agentka a v rámci svojej úlohy mala zistiť, ktoré dievčatá sa naozaj úprimne o Radka zaujímajú a ktoré sú tam len z vypočítavosti. Analyzovala ich správanie a mala na jednotlivé účastníčky prezradiť aj rôzne súkromné informácie. Niektoré súťažiace na ňu však boli nahnevané a nevyjadrujú sa o nej pekne.

Rozhodla sa, že už nebude ticho

Tereza Kosecová mala vo svojom podcaste ako hosťa Lucy, ktorá bola súčasťou poslednej Ruže pre nevestu. V postrihanej ukážke zaznelo hneď niekoľko poznámok na adresu psychologičky. Obe v nej naznačili, že sa psychologička zrútila a nedávala to. Pre Timeu to však bola už posledná kvapka. „Zhrniem to stručne a veľmi jasne. Pretože už ma fakt začínajú niektoré účastníčky z Ruže s*ať! Primárne som najskôr len človek a až potom psychológ. Ani vašu osobnosť nedefinuje vaše povolanie,“ napísala na Instagrame.

„Dlho som bola ticho, prípadne som si to riešila výhradne v súkromnej správe, ale niektoré už hladkáte môj strop trpezlivosti. Robte si láskavo sledovanosť na svojom živote a nie na poukazovaní toho, že ja som fajčiar a toho, že som bola zahĺbená vo svojich myšlienkach, ktoré niektoré v podcastoch prezentujete ako moju labilnosť,“ napísala.

Ona o nich nerozprávala

Ďalej ich upozornila, že by mali byť vďačné za to, že na ne nepovedala ani jedno škaredé slovo, pričom na to priestor bol. Vysvetlila tiež, že jej dvojtýždňový pobyt na Srí Lanke postrihali len do dvoch epizód. „Ale to, že nejaká sa vyjadrí, že ja ani nie som psychológ, že ja som labilná, a preto som zutekala, tak to je čo už čo. Ja som mala spiatočnú letenku kúpenú vopred, lebo pre psychológa 2 týždne v bubline stačí na zostavenie základného osobnostného profilu. A to, ako Radko vyraďoval a v akom poradí, bola jeho voľba.“

Dodala tiež, že ona rozprávala pekne o každej účastníčke, a keď niektoré z nich majú potrebu rozprávať o nej, viac to vypovedá o nich.