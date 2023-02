Nemecko, Dánsko a Holandsko dodajú Ukrajine 100 tankov Leopard 1. Prvé prídu už čoskoro

Nemecko, Dánsko a Holandsko ohlásili v utorok spoločný plán dodania minimálne 100 tankov staršieho typu Leopard 1 na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Zvýšia potenciál ukrajinskej armády

Ide o súčasť úsilia „podporiť Ukrajinu v jej úsilí odolávať ruskej agresii“, uviedli v spoločnom vyhlásení ministri obrany Nemecka, Dánska a Holandska. Táto dodávka podľa nich „výrazne zvýši potenciál ukrajinskej armády v snahách o obnovenie narušenej územnej celistvosti“ krajiny.

Ministri dodali, že tieto tanky budú Kyjevu poskytnuté „v priebehu nasledujúcich mesiacov“ a že tieto dodávky budú zahŕňať aj logistickú podporu a výcvik posádok.

Nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok v Kyjeve takisto oznámil uvedenú dodávku tankov Leopard 1A5, avšak nespresnil, ktoré štáty tieto tanky dodajú. Do prvého alebo druhého štvrťroka 2024 by mali byť podľa jeho slov týmito staršími typmi Leopardov 1 vybavené najmenej tri prápory, uviedla agentúra DPA.

Dodávky v etapách

Dodávky budú totiž prebiehať v etapách: do leta by malo byť podľa neho doručených 20 až 25 tankov, do konca tohto roku do 80.

Nemecko už predtým v januári povolilo dodávky moderných tankov Leopard 2 na Ukrajinu.

Pistorius sa v utorok v Kyjeve stretol podľa DPA s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj s ministrom obrany Olexijom Reznikovom.

Pistorius zdôraznil, že Nemecko, ako aj ďalší európski partneri Kyjeva budú aj v budúcnosti stáť na strane Ukrajiny a ďalej ju podporovať.

Poľsku predajú 18 HIMARSov

Spojené štáty v utorok súhlasili s tým, že predajú Poľsku 18 presných salvových raketometov HIMARS, rakety a ďalšie vybavenie v celkovej hodnote 10 miliárd dolárov. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo obrany, informuje agentúra AFP.

Schválený balík podľa agentúry Reuters zahŕňa aj 45 taktických balistických striel ATACMS a viac než 1000 rakiet GMLRS.

„Navrhovaný predaj pomôže Poľsku dosiahnuť pokrok pri dosahovaní vojenských cieľov modernizácie kapacít (armády) a ďalej posilní jeho interoperabilitu s USA a ostatnými spojencami,“ uviedla vo vyhlásení americká Agentúra pre obranno-bezpečnostnú spoluprácu (DSCA) podliehajúca Pentagónu, ktorá sprostredkúva predaj amerických zbraní do zahraničia.

DSCA v tejto súvislosti zdôraznila aj skutočnosť, že dodávka raketometov HIMARS posilní obranyschopnosť Poľska a jeho schopnosť odstrašovať regionálne hrozby.

Predaj raketometov Poľsku odsúhlasilo ministerstvo obrany USA, zatiaľ čo DSCA o ňom upovedomila americký Kongres, ktorý ho ešte musí oficiálne schváliť.

Poľsko vykonalo za posledný rok – po ruskom vpáde na susednú Ukrajinu – viacero rozsiahlych nákupov zbraní. Od Spojených štátov kúpilo okrem raketometov HIMARS aj tanky Abrams a od Južnej Kórey taktiež tanky, ako aj húfnice a stíhačky.

Agentúra AFP pripomína, že dodávky raketometov HIMARS zohrali kľúčovú úlohu v boji Ukrajincov proti ruskej invázii a umožnila im presné útoky na logistické centrá a veliteľské stanovištia ruskej armády.