Opitý Rus zaspal na trati Transsibírskej magistrály pri teplote -18° C. Prešiel ho vlak, nič sa mu ale nestalo

Alkohol je metla ľudstva a kvôli nemu vyhaslo už nespočetné množstvo životov. A jeden k nim mohol ľahko pribudnúť. 36-ročný muž totiž zaspal na trati železnice pri teplote iba -18° C. Už zaspatie v takomto mraze je samo o sebe nebezpečné, no aby toho nebolo málo, tak ponad neho prešiel ešte aj vlak.

Rušňovodič nedokázal vlak včas zastaviť a súprava tak ponad muža prešla. Existovali vážne obavy z toho, že ho vlak zabil. Vlakový personál, ako píše portál Mirror, muža našiel tvrdo spať pod vlakom. Ten smeroval z Krasnojarsku do Abakanu na odbočke svetoznámej transsibírskej železnice.

36-ročný Rus bol opitý a kráčal po trati na miestnu železničnú stanicu, kde sa mal stretnúť s kamarátom. Cestou však zaspal. Vlakový personál muža vytiahol spod vlaku, zobudil a posadil do vozňa, aby sa zahrial.

36-year-old man from Krasnoyarsk got drunk, fell asleep bn rails & stayed asleep as a train ran over him. ‘Most likely we saved him from freezing to death as air t was going to -18C tonight’, said transport policemen called ‘to find the body’. The man’s at hospital with bruises pic.twitter.com/zxypdaHd9b

— The Siberian Times (@siberian_times) January 17, 2022